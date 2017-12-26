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26 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Кейн круче, чем Месси. Официально!

В матче 20-го тура английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (5:2) нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оформил хет-трик и установил сразу два рекорда: опередил Алана Ширера по количеству голов в чемпионате за календарный год (38 против 36) и установил лучший результат результативности среди футболистов из ведущих лиг в 2017-м, обогнав Месси (56 против 54).

Источник: Reuters

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ШИРЕРА

Достижения 24-летнего английского форварда вдвойне удивительны, поскольку речь идет об Англии, где пусть и очень много игр в календаре, однако забивать в чемпионате явно не проще, чем, к примеру, в Испании. Но Кейн уже который год штурмует новые высоты и даже не думает останавливаться. Харри оформил два хет-трика подряд в течение четырех дней, что и позволило ему покорить столь впечатляющие вершины.

— У тебя был великолепный 2017 год, Харри Кейн. Ты заслуженно побил рекорд по количеству голов за календарный год. Молодец, продолжай в том же духе, — не поскупился на комплименты заочному конкуренту Ширер, отреагировав на событие в Твиттере.

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— 2017-й получился фантастическим! — поделился эмоциями после финального свистка сам футболист «шпор». — Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером — это нечто. Но важно прибавлять с каждым годом, я делал это всю карьеру и обязательно продолжу дальше.

Самое время вспомнить несколько историй, повлиявших на карьеру английского голеадора.

МОГ СТАТЬ «КАНОНИРОМ»

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Когда маленькому Харри было всего лишь восемь лет, он попал в академию «Арсенала». По интернету даже гуляют смешные детские командные фотографии, и будущего бомбардира сборной Англии на них можно легко опознать. Но, видимо, футбольная судьба не слишком-то желала, чтобы Кейн стал «канониром» — всего лишь спустя год с мальчишкой без особого сожаления расстались.

Позже футболист рассказывал, что отказались от него из-за недостаточного физического развития. А пару лет назад эту историю довели и до Арсена Венгера. «Я не знал, что Кейн тренировался в нашей школе», — ответил главный тренер «Арсенала». — «Прочитал недавно в газете. Что ж, это и забавно, и грустно. Ведь в такие моменты начинаешь себя сердито спрашивать: “Почему же он тогда ушел?” Впрочем, в таком возрасте мальчишки часто бегают туда-сюда».

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БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ ДЕФО

Но Кейн утверждает, что всегда мечтал выступать именно за «шпор», и ему можно верить. Во-первых, его родной дом находился недалеко от «Уайт Харт Лейн». Во-вторых, многие члены семьи переживали за «Тоттенхэм». В-третьих, на маленького Харри очень сильное впечатление произвела история из более позднего детства. «Это был седьмой класс. Я гонял мяч на улице с товарищами, когда рядом вдруг остановился черный джип. И из него вышел Джермейн Дефо! Он просто без лишних слов начал играть с нами в футбол. Мне было всего 11. Уже потом, когда я стал играть в “Тоттенхэме”, мы поговорили с Джермейном об этом. И он сказал, что помнит тот случай. А я уж тем более его никогда не забуду».

«Когда Дефо покидал клуб, он сказал, что хочет, чтобы я носил 18-й номер на футболке. Он видел меня голеадором — таким же, каким был и остается сам Джермейн», — вспоминал Харри. Но позже Кейн все-таки переключился на «десятку». А забивать с ней стал только больше.

Что же касается искренней любви к «Тоттенхэму», то она проявляется не только в словах, но и в делах. Даже когда в молодости его не видели в составе, Кейн без каких-либо вопросов съездил в четыре аренды в низшие дивизионы, которые пригодились ему для прогресса и закалки характера. А сейчас форвард громогласно заявляет: «Моя цель — всю карьеру играть за родной клуб!». Мировым грандам остается лишь ходить вокруг и облизываться.

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ЛЮБЯЩИЙ ПРОГРЕСС И РЕКОРДЫ

Если сравнивать талант и развитие карьеры Кейна с Месси и Криштиану Роналду, то его путь куда больше похож на тот, что проделал португалец. Да, Харри многое дано от природы — стать, мощь, скорость, чутье. Только все эти качества он еще упорно совершенствует на тренировках. Форвард «Тоттенхэма» — настоящий трудоголик. Дополнительное занятие для него — абсолютно привычное дело. Полторы сотни ударов по воротам в течение часа для улучшения реализации? Да запросто! И даже футбол Харри смотрит не как зритель, а как профессионал, постоянно помечая для себя какие-то игровые моменты.

Поэтому не стоит удивляться, что нападающий начинает сметать на своем пути рекорды. По итогам прошлого сезона Кейн стал четвертым футболистом в английской истории, который смог три чемпионата подряд преодолеть планку в 20 голов, — после Ширера, Анри и ван Нистерлоя. И нет сомнений, что в этом сезоне форвард также покорит эту высоту, ведь сейчас у него 18 мячей в 19 играх.

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ОБОЖАЕМЫЙ ТРЕНЕРОМ

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Возможно, не приди в 2014-м году в «Тоттенхэм» Маурисио Покеттино, не было бы блестящего нападающего Кейна и его рекордов. Ведь именно аргентинец стал первым специалистом, кто по-настоящему поверил в талант молодого нападающего, стал часто доверять ему место в составе, несмотря на наличие конкурентов — Адебайора и Сольдадо, а уж Харри так вцепился зубами в шанс, что все остальное стало делом трудолюбия и техники.

«Мне сложно подобрать слова, чтобы описать Кейна. Я влюблен в него! Так же, как и фанаты, и партнеры по команде. Харри скромен, сохраняет верность всем принципам, которые тренеры всегда ценят. Для меня он — лучший форвард не только в Англии, но и в мире. Да! Лучший нападающий в мире», — повеселил всех пламенной речью Покеттино в сентябре.

Можно не сомневаться, что эта любовь взаимна. А сейчас Кейн доказал своим рекордом, что он и вправду главный бомбардир не только в Англии, но и в мире.

Тоттенхэм Хотспур 5:2
Первый тайм: 2:0
Саутгемптон
26.12.2017, 15:30 основной раунд: 20-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Маурисио Пеллегрино
Голы
22′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
39′ Харри Кейн (Сон Хын Мин) 10
49′ Деле Алли (Сон Хын Мин) 20
51′ Сон Хын Мин (Д. Алли) 7
67′ Харри Кейн (Д. Алли) 10
19 Софьян Буфаль 64′
11 Душан Тадич 82′
Составы
Юго Ллорис 1
Дэнни Роуз 3
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Серж Орье 24
Эрик Дайер 15
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
54′ Мусса Дембеле 19
Мусса Сиссоко 17
84′ Деле Алли 20
Харри Уинкс 29
77′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
44 Фрэйзер Форстер
3 Мая Йосида
5 Джек Стивенс
6 Уэсли Худт
14 Ориоль Ромеу
19 Софьян Буфаль
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг 21′
7 Шейн Лонг 58′
33 Мэт Таргетт 77′
38 Сэмюэл Маккуин
18 Марио Лемина 63′
11 Душан Тадич
22 Натан Редмонд 63′
20 Маноло Габбьядини
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 6
3 Угловые 8
8 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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