Кейн круче, чем Месси. Официально!
В матче 20-го тура английской
В матче 20-го тура английской
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ШИРЕРА
Достижения 24-летнего английского форварда вдвойне удивительны, поскольку речь идет об Англии, где пусть и очень много игр в календаре, однако забивать в чемпионате явно не проще, чем, к примеру, в Испании. Но Кейн уже который год штурмует новые высоты и даже не думает останавливаться. Харри оформил два
— У тебя был великолепный 2017 год, Харри Кейн. Ты заслуженно побил рекорд по количеству голов за календарный год. Молодец, продолжай в том же духе, — не поскупился на комплименты заочному конкуренту Ширер, отреагировав на событие в Твиттере.
— 2017-й получился фантастическим! — поделился эмоциями после финального свистка сам футболист «шпор». — Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером — это нечто. Но важно прибавлять с каждым годом, я делал это всю карьеру и обязательно продолжу дальше.
Самое время вспомнить несколько историй, повлиявших на карьеру английского голеадора.
МОГ СТАТЬ «КАНОНИРОМ»
Когда маленькому Харри было всего лишь восемь лет, он попал в академию «Арсенала». По интернету даже гуляют смешные детские командные фотографии, и будущего бомбардира сборной Англии на них можно легко опознать. Но, видимо, футбольная судьба не
Позже футболист рассказывал, что отказались от него
БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ ДЕФО
Но Кейн утверждает, что всегда мечтал выступать именно за «шпор», и ему можно верить.
«Когда Дефо покидал клуб, он сказал, что хочет, чтобы я носил 18-й номер на футболке. Он видел меня голеадором — таким же, каким был и остается сам Джермейн», — вспоминал Харри. Но позже Кейн
Что же касается искренней любви к «Тоттенхэму», то она проявляется не только в словах, но и в делах. Даже когда в молодости его не видели в составе, Кейн без
ЛЮБЯЩИЙ ПРОГРЕСС И РЕКОРДЫ
Если сравнивать талант и развитие карьеры Кейна с Месси и Криштиану Роналду, то его путь куда больше похож на тот, что проделал португалец. Да, Харри многое дано от природы — стать, мощь, скорость, чутье. Только все эти качества он еще упорно совершенствует на тренировках. Форвард «Тоттенхэма» — настоящий трудоголик. Дополнительное занятие для него — абсолютно привычное дело. Полторы сотни ударов по воротам в течение часа для улучшения реализации? Да запросто! И даже футбол Харри смотрит не как зритель, а как профессионал, постоянно помечая для себя
Поэтому не стоит удивляться, что нападающий начинает сметать на своем пути рекорды. По итогам прошлого сезона Кейн стал четвертым футболистом в английской истории, который смог три чемпионата подряд преодолеть планку в 20 голов, — после Ширера, Анри и ван Нистерлоя. И нет сомнений, что в этом сезоне форвард также покорит эту высоту, ведь сейчас у него 18 мячей в 19 играх.
ОБОЖАЕМЫЙ ТРЕНЕРОМ
Возможно, не приди в 2014-м году в «Тоттенхэм» Маурисио Покеттино, не было бы блестящего нападающего Кейна и его рекордов. Ведь именно аргентинец стал первым специалистом, кто
«Мне сложно подобрать слова, чтобы описать Кейна. Я влюблен в него! Так же, как и фанаты, и партнеры по команде. Харри скромен, сохраняет верность всем принципам, которые тренеры всегда ценят. Для меня он — лучший форвард не только в Англии, но и в мире. Да! Лучший нападающий в мире», — повеселил всех пламенной речью Покеттино в сентябре.
Можно не сомневаться, что эта любовь взаимна. А сейчас Кейн доказал своим рекордом, что он и вправду главный бомбардир не только в Англии, но и в мире.
|Тоттенхэм Хотспур
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5:2
Первый тайм: 2:0
|Саутгемптон
|Маурисио Покеттино
|Маурисио Пеллегрино
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)