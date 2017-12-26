Кейн круче, чем Месси. Официально!

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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ШИРЕРА

Достижения 24-летнего английского форварда вдвойне удивительны, поскольку речь идет об Англии, где пусть и очень много игр в календаре, однако забивать в чемпионате явно не проще, чем, к примеру, в Испании. Но Кейн уже который год штурмует новые высоты и даже не думает останавливаться. Харри оформил два хет-трика подряд в течение четырех дней, что и позволило ему покорить столь впечатляющие вершины.

— У тебя был великолепный 2017 год, Харри Кейн. Ты заслуженно побил рекорд по количеству голов за календарный год. Молодец, продолжай в том же духе, — не поскупился на комплименты заочному конкуренту Ширер, отреагировав на событие в Твиттере.

— 2017-й получился фантастическим! — поделился эмоциями после финального свистка сам футболист «шпор». — Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером — это нечто. Но важно прибавлять с каждым годом, я делал это всю карьеру и обязательно продолжу дальше.

Самое время вспомнить несколько историй, повлиявших на карьеру английского голеадора.

МОГ СТАТЬ «КАНОНИРОМ»

Когда маленькому Харри было всего лишь восемь лет, он попал в академию «Арсенала». По интернету даже гуляют смешные детские командные фотографии, и будущего бомбардира сборной Англии на них можно легко опознать. Но, видимо, футбольная судьба не слишком-то желала, чтобы Кейн стал «канониром» — всего лишь спустя год с мальчишкой без особого сожаления расстались.

Позже футболист рассказывал, что отказались от него из-за недостаточного физического развития. А пару лет назад эту историю довели и до Арсена Венгера. «Я не знал, что Кейн тренировался в нашей школе», — ответил главный тренер «Арсенала». — «Прочитал недавно в газете. Что ж, это и забавно, и грустно. Ведь в такие моменты начинаешь себя сердито спрашивать: “Почему же он тогда ушел?” Впрочем, в таком возрасте мальчишки часто бегают туда-сюда».

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ ДЕФО

Но Кейн утверждает, что всегда мечтал выступать именно за «шпор», и ему можно верить. Во-первых, его родной дом находился недалеко от «Уайт Харт Лейн». Во-вторых, многие члены семьи переживали за «Тоттенхэм». В-третьих, на маленького Харри очень сильное впечатление произвела история из более позднего детства. «Это был седьмой класс. Я гонял мяч на улице с товарищами, когда рядом вдруг остановился черный джип. И из него вышел Джермейн Дефо! Он просто без лишних слов начал играть с нами в футбол. Мне было всего 11. Уже потом, когда я стал играть в “Тоттенхэме”, мы поговорили с Джермейном об этом. И он сказал, что помнит тот случай. А я уж тем более его никогда не забуду».

«Когда Дефо покидал клуб, он сказал, что хочет, чтобы я носил 18-й номер на футболке. Он видел меня голеадором — таким же, каким был и остается сам Джермейн», — вспоминал Харри. Но позже Кейн все-таки переключился на «десятку». А забивать с ней стал только больше.

Что же касается искренней любви к «Тоттенхэму», то она проявляется не только в словах, но и в делах. Даже когда в молодости его не видели в составе, Кейн без каких-либо вопросов съездил в четыре аренды в низшие дивизионы, которые пригодились ему для прогресса и закалки характера. А сейчас форвард громогласно заявляет: «Моя цель — всю карьеру играть за родной клуб!». Мировым грандам остается лишь ходить вокруг и облизываться.

ЛЮБЯЩИЙ ПРОГРЕСС И РЕКОРДЫ

Если сравнивать талант и развитие карьеры Кейна с Месси и Криштиану Роналду, то его путь куда больше похож на тот, что проделал португалец. Да, Харри многое дано от природы — стать, мощь, скорость, чутье. Только все эти качества он еще упорно совершенствует на тренировках. Форвард «Тоттенхэма» — настоящий трудоголик. Дополнительное занятие для него — абсолютно привычное дело. Полторы сотни ударов по воротам в течение часа для улучшения реализации? Да запросто! И даже футбол Харри смотрит не как зритель, а как профессионал, постоянно помечая для себя какие-то игровые моменты.

Поэтому не стоит удивляться, что нападающий начинает сметать на своем пути рекорды. По итогам прошлого сезона Кейн стал четвертым футболистом в английской истории, который смог три чемпионата подряд преодолеть планку в 20 голов, — после Ширера, Анри и ван Нистерлоя. И нет сомнений, что в этом сезоне форвард также покорит эту высоту, ведь сейчас у него 18 мячей в 19 играх.

ОБОЖАЕМЫЙ ТРЕНЕРОМ

Возможно, не приди в 2014-м году в «Тоттенхэм» Маурисио Покеттино, не было бы блестящего нападающего Кейна и его рекордов. Ведь именно аргентинец стал первым специалистом, кто по-настоящему поверил в талант молодого нападающего, стал часто доверять ему место в составе, несмотря на наличие конкурентов — Адебайора и Сольдадо, а уж Харри так вцепился зубами в шанс, что все остальное стало делом трудолюбия и техники.

«Мне сложно подобрать слова, чтобы описать Кейна. Я влюблен в него! Так же, как и фанаты, и партнеры по команде. Харри скромен, сохраняет верность всем принципам, которые тренеры всегда ценят. Для меня он — лучший форвард не только в Англии, но и в мире. Да! Лучший нападающий в мире», — повеселил всех пламенной речью Покеттино в сентябре.