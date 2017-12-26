«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», уступая по ходу матча 0:2

В составе гостей в первом тайме голы на свой счёт записали Эшли Барнс и Стивен Дефур. Манкунианцы отыгрались благодаря дублю Джесси Лингарда во втором тайме. При этом свой второй мяч полузащитник забил на первой компенсированной минуте. Отметим, что Лингард появился на поле с замены в самом начале второй половины встречи.