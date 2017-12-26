Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Названы самые необычные секс-травмы
Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых молчунов»
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Ливерпуль5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
26.12
Хаддерсфилд1
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут3
Вест Хэм Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед2
Бернли2
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
26.12
Вест Бромвич Альбион0
Эвертон0
Все события
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
«Заберём и уничтожим»: Кадыров о направленных в РФ террористах
Водитель автобуса назвал свою версию ДТП В Москве
Нападающий «Тоттенхэма» забил больше Роналду и Месси в 2017 году
«Барселона» следит за Головиным: трансферные слухи в РФПЛ
Эксперты выбрали самые необычные тренды макияжа 2017 года
Стефания Маликова встретит Новый год в платье за 945 тысяч рублей
Названы самые необычные секс-травмы
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Пассажир заявил о намеренном съезде водителя автобуса в переход
В Германии умер участник группы «Песняры»
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
26 декабря, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», уступая по ходу матча 0:2

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал на своём поле «Бёрнли». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:2.

Источник: AFP 2017

В составе гостей в первом тайме голы на свой счёт записали Эшли Барнс и Стивен Дефур. Манкунианцы отыгрались благодаря дублю Джесси Лингарда во втором тайме. При этом свой второй мяч полузащитник забил на первой компенсированной минуте. Отметим, что Лингард появился на поле с замены в самом начале второй половины встречи.

«Манчестер Юнайтед» (43 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (33) находится на седьмой строчке.

Манчестер Юнайтед 2:2
Первый тайм: 0:2
Бернли
26.12.2017, 18:00 основной раунд: 20-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Шон Дайч
Голы
53′ Джесси Лингард (Э. Янг) 14
90+1′ Джесси Лингард 14
10 Эшли Барнс (К. Лонг) 3′
16 Стивен Дефур 36′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
52′ Люк Шоу 23
Фил Джоунс 4
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
2′ 45′ Маркос Рохо 5
Джесси Лингард 14
45′ Златан Ибрагимович 10
59′ Генрих Мхитарян 22
29 Ник Поуп 71′
26 Филлип Бардсли 69′
3 Чарли Тэйлор 34′
6 Бен Ми
28 Кевин Лонг
17 Йохан Гвюдмундссон 65′
37 Скотт Арфилд
13 Джефф Хендрик
4 Джек Корк 90′
10 Эшли Барнс 81′ 4′
19 Джонатан Уолтерс
16 Стивен Дефур 67′
9 Сэм Воукс 79′
Статистика
3 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 2
12 Угловые 2
10 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бернли
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой?
От трех англичан до «8+17»: как менялся лимит на легионеров
Нападающий «Тоттенхэма» забил больше Роналду и Месси в 2017 году
«Барселона» следит за Головиным: трансферные слухи в РФПЛ
Американский боец пожаловался на угрозы со стороны россиян
Логинов и Старых подали апелляцию в CAS на недопуск к Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Новорожденным будут раздавать приданое при выписке из роддома Об этом на своем официальном сайте сообщил Сергей Собянин.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь