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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли», уступая по ходу матча 0:2
В матче 20-го тура английской
В матче 20-го тура английской
В составе гостей в первом тайме голы на свой счёт записали Эшли Барнс и Стивен Дефур. Манкунианцы отыгрались благодаря дублю Джесси Лингарда во втором тайме. При этом свой второй мяч полузащитник забил на первой компенсированной минуте. Отметим, что Лингард появился на поле с замены в самом начале второй половины встречи.
«Манчестер Юнайтед» (43 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Бёрнли» (33) находится на седьмой строчке.
|Манчестер Юнайтед
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2:2
Первый тайм: 0:2
|Бернли
|Жозе Моуринью
|Шон Дайч
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|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|2
|12
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)