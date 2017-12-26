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26 декабря, источник: Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Мораты и Алонсо

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион» и добился победы со счётом 2:0.

Источник: AFP 2017

На 46-й минуте Альваро Мората счёт открыл, а на 60-й окончательный результат установил Маркос Алонсо.

«Уотфорд» на своём поле одержал волевую победу над «Лестер Сити» (2:1), победив в АПЛ впервые с 25 ноября. Результативную ничью с голами в концовке выдали «Борнмут» и «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3. Победители также не были выявлены в двух матча — «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити» (1:1) и «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон» — 0:0.

С таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.

Челси 2:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон & Хоув
26.12.2017, 18:00 основной раунд: 20-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Крис Хьютон
Голы
46′ Альваро Мората (С. Аспиликуэта) 9
60′ Маркос Алонсо (С. Фабрегас) 3
Составы
Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Сеск Фабрегас 4
Темуе Бакайоко 14
Виктор Мозес 15
85′ Н`Голо Канте 7
Дэнни Дринкуотер 6
82′ Альваро Мората 9
Миши Батшуайи 23
73′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Мэтью Райан
5 Льюис Данк
21 Эсекиэль Скелотто
22 Шейн Даффи
29 Маркус Зуттнер
6 Дэйл Стивенс 57′
24 Дэйви Преппер
19 Хосе Искиэрдо
7 Берам Каяль 73′
13 Паскаль Гросс
20 Солли Марч 82′
11 Антони Кноккарт
10 Томер Хемед 80′
17 Гленн Маррей
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 1
13 Угловые 1
8 Фолы 8
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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