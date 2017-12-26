«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Мораты и Алонсо

«Уотфорд» на своём поле одержал волевую победу над «Лестер Сити» (2:1), победив в АПЛ впервые с 25 ноября. Результативную ничью с голами в концовке выдали «Борнмут» и «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3. Победители также не были выявлены в двух матча — «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити» (1:1) и «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон» — 0:0.