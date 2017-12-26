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«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голам Мораты и Алонсо
В матче 20-го тура английской
В матче 20-го тура английской
На 46-й минуте Альваро Мората счёт открыл, а на 60-й окончательный результат установил Маркос Алонсо.
«Уотфорд» на своём поле одержал волевую победу над «Лестер Сити» (2:1), победив в АПЛ впервые с 25 ноября. Результативную ничью с голами в концовке выдали «Борнмут» и «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3. Победители также не были выявлены в двух матча — «Хаддерсфилд Таун» — «Сток Сити» (1:1) и «Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон» — 0:0.
С таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.
|Челси
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Брайтон & Хоув
|Антонио Конте
|Крис Хьютон
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|1
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)