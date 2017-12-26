Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Блохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о том, почему в текущем сезоне украинской
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о том, почему в текущем сезоне украинской
«Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены», — цитирует Блохина