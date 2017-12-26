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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Блохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о том, почему в текущем сезоне украинской Премьер-лиги много ничейных результатов.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены», — цитирует Блохина пресс-служба «Динамо».

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