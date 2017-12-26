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15:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спортинг» арендует Вьетто у «Атлетико» с правом выкупа

Нападающий мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто продолжит карьеру в Португалии.

Источник: Reuters

Sport.es со ссылкой на A Bola сообщает, что 24-летний футболист перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг». При этом в контракт будет включён пункт о выкупе игрока за € 10 млн.

Аргентинец выступает за «Атлетико» с 2015 года, куда за € 20 млн был куплен у «Вильярреала». В прошлом сезоне Лусиано Вьетто на правах аренды выступал за «Севилью», но вернувшись в Мадрид, так и не пробился в основной состав.

На счету Вьетто 10 официальных матчей за «Атлетико» и ни одного гола в текущем сезоне.

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