«Спортинг» арендует Вьетто у «Атлетико» с правом выкупа

Источник: Reuters

Sport.es со ссылкой на A Bola сообщает, что 24-летний футболист перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг». При этом в контракт будет включён пункт о выкупе игрока за € 10 млн.

Аргентинец выступает за «Атлетико» с 2015 года, куда за € 20 млн был куплен у «Вильярреала». В прошлом сезоне Лусиано Вьетто на правах аренды выступал за «Севилью», но вернувшись в Мадрид, так и не пробился в основной состав.