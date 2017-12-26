«Кайсар» назвал состав на первый УТС

В него вошли: Александр Григоренко, Марсель Исламкулов, Нурым Салайдин, Дмитрий Евстигнеев, Айбол Жахаев, Абдель Азиз Нанот Ламанж, Иван Граф, Александр Марочкин. Валентин Чуреев, Ильяс Амирсеитов, Матиас Курьор, Джон Банколе Камара, Валерий Коробкин, Думан Нарзилдаев, Франк Джа Джедже, Максат Байжанов, Токтар Жангылышбай, Милан Бойович, Елжас Сарбай, Оркен Махан.



На сборах к команде, еще присоединятся футболисты, которые будут на просмотре.