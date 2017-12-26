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«Ливерпуль» проявляет интерес к де Врею
Защитник «Лацио» Стефан де Врей может перебраться на Туманный Альбион во время январского трансферного окна.
Защитник «Лацио» Стефан де Врей может перебраться на Туманный Альбион во время январского трансферного окна.
По информации Mirror, в услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».
Ранее стало известно, что де Врей не намерен продлевать контракт, истекающий летом следующего года. Если ранее руководство «Лацио» пыталось удержать игрока, то теперь готово отпустить в январе, но при условии, что получит выгодное предложение.
Римляне оценивают де Время в € 25−30 млн, в то время как агенты защитника пытались скинуть цену до € 15−20 млн. В услугах футболиста также заинтересована «Барселона».