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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» проявляет интерес к де Врею

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может перебраться на Туманный Альбион во время январского трансферного окна.

Источник: AP 2017

По информации Mirror, в услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».

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Ранее стало известно, что де Врей не намерен продлевать контракт, истекающий летом следующего года. Если ранее руководство «Лацио» пыталось удержать игрока, то теперь готово отпустить в январе, но при условии, что получит выгодное предложение.

Римляне оценивают де Время в € 25−30 млн, в то время как агенты защитника пытались скинуть цену до € 15−20 млн. В услугах футболиста также заинтересована «Барселона».

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