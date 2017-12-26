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Венгер хочет заменить Санчеса на Дракслера
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подыскал замену нападающему Алексису Санчесу.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подыскал замену нападающему Алексису Санчесу.
Как сообщает The Sun, француз заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера. По данным источника, он может приобрести немца за 40 миллионов фунтов стерлингов. Якобы клубы уже контактировали по поводу сделки.
Сам Дракслер может пойти на смену клуба, поскольку в «ПСЖ» потерял место игрока стартового состава.