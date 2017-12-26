Гуренко: «Динамо» Мн чемпионом не стало, зато может смотреть в глаза болельщикам

«Ничего трагического в связи с тем, что исполком не стал снимать очки с БАТЭ по «делу Веремко», не произошло — никакой паники нет. Мы свою работу выполнили честно, зарабатывали очки, доставляли радость болельщикам. Да, не стали чемпионами на бумаге, но это не проблема. Зато клуб может честно смотреть в глаза болельщикам. Ну, а следующий чемпионат будет интересным.