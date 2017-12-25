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«Астане» сделали официальное предложение по трансферу Твумаси
Турецкий «Бурсаспор» не намерен упускать нападающего «Астаны» Патрика Твумаси, сообщает Sports.kz со ссылкой на Bursasporluyuz.org.
Турецкий «Бурсаспор» не намерен упускать нападающего «Астаны» Патрика Твумаси, сообщает Sports.kz со ссылкой на Bursasporluyuz.org.
— Мы сделали предложение представителям Твумаси. Мы хотели сделать это официально, как и в случае с Муссой Сов. В начале сезона мы не достигли соглашения с «Астаной» — посмотрим, как ситуация будет выглядеть сейчас. Цифры будут важны, — подчеркнул представитель «Бурсаспора» Хасан Парлакай.