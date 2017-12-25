«Астане» сделали официальное предложение по трансферу Твумаси

— Мы сделали предложение представителям Твумаси. Мы хотели сделать это официально, как и в случае с Муссой Сов. В начале сезона мы не достигли соглашения с «Астаной» — посмотрим, как ситуация будет выглядеть сейчас. Цифры будут важны, — подчеркнул представитель «Бурсаспора» Хасан Парлакай.