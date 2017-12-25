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25 декабря, источник: Sports.kz

«Астане» сделали официальное предложение по трансферу Твумаси

Турецкий «Бурсаспор» не намерен упускать нападающего «Астаны» Патрика Твумаси, сообщает Sports.kz со ссылкой на Bursasporluyuz.org.

 — Мы сделали предложение представителям Твумаси. Мы хотели сделать это официально, как и в случае с Муссой Сов. В начале сезона мы не достигли соглашения с «Астаной» — посмотрим, как ситуация будет выглядеть сейчас. Цифры будут важны, — подчеркнул представитель «Бурсаспора» Хасан Парлакай.

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