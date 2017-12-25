«Манчестер Сити» хочет получить за Сеохио Агуэро 70 млн евро
Один из ведущих форвардов футбольной сборной Аргентины и клуба английской
Один из ведущих форвардов футбольной сборной Аргентины и клуба английской
Именно такую цену установили владельцы «МанСити» за аргентинца, который стал реже попадать в состав лидеров чемпионата Англии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на португальскую A Bola.
При этом тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не идет навстречу футболисту и не готов увеличивать его игровое время.
А вот сам игрок хочет выходить на поле чаще, именно поэтому готов рассмотреть все возможные варианты со сменой команды.
Впрочем, в силу достаточно «неподъемной» цены интерес к Агуэро могут проявить только европейские гранды.
Есть сведения, что его кандидатура рассматривает мадридский «Реал», но других вариантов пока нет.