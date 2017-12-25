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16:03 (мск), источник: Вести.Ru

«Манчестер Сити» хочет получить за Сеохио Агуэро 70 млн евро

Один из ведущих форвардов футбольной сборной Аргентины и клуба английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может в зимнее межсезонье сменить клубные цвета. Правда, произойдет это только тогда, когда покупатель будет готов выложить за испанца 70 млн евро.

Источник: Reuters

Именно такую цену установили владельцы «МанСити» за аргентинца, который стал реже попадать в состав лидеров чемпионата Англии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на португальскую A Bola.

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При этом тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не идет навстречу футболисту и не готов увеличивать его игровое время.

А вот сам игрок хочет выходить на поле чаще, именно поэтому готов рассмотреть все возможные варианты со сменой команды.

Впрочем, в силу достаточно «неподъемной» цены интерес к Агуэро могут проявить только европейские гранды.

Есть сведения, что его кандидатура рассматривает мадридский «Реал», но других вариантов пока нет.

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