«Манчестер Сити» хочет получить за Сеохио Агуэро 70 млн евро

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Именно такую цену установили владельцы «МанСити» за аргентинца, который стал реже попадать в состав лидеров чемпионата Англии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на португальскую A Bola.

При этом тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не идет навстречу футболисту и не готов увеличивать его игровое время.

А вот сам игрок хочет выходить на поле чаще, именно поэтому готов рассмотреть все возможные варианты со сменой команды.

Впрочем, в силу достаточно «неподъемной» цены интерес к Агуэро могут проявить только европейские гранды.