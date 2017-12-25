«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
Главной задачей «Реала» во время зимнего трансферного окна будет усиление атаки. Клуб намерен заменить нападающего Карима Бензема.
Главной задачей «Реала» во время зимнего трансферного окна будет усиление атаки. Клуб намерен заменить нападающего Карима Бензема.
Мадридский клуб принял решение расстаться с Бензема после того, как потерпел поражение в класико от «Барселоны» со счетом 0:3. Главной кандидатурой на замену французу считается лучший бомбардир чемпионата Италии Мауро Икарди.
Накануне Dol Balon сообщил, что президент «Реала» Флорентино Перес перед игрой с «Барселоной» поставил Бензема условие — в случае, если он слабо проводит матч с каталонцами, он будет продан зимой.
Бензема в матче против «Барселоны» сыграл неудачно — француз был почти незаметен, и на 66-й минуте вместо него на поле вышел Начо. Возможно, тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал бы делать эту замену, однако тремя минутами ранее красную карточку получил Даниэль Карвахаль, и Зидану требовалось произвести тактические перестановки.
До поражения от «Барселоны» главной трансферной целью «Реала» считался Кепа Аррисабалага из «Атлетика». Однако теперь мадридцы ищут форварда на замену Бензема.
«Интер, в свою очередь, планировал продлить контракт с Икарди с тем, чтобы сохранить футболиста. Однако накануне миланский клуб, сообщению Calciomercato, пока отложил переговоры, так как в случае продления контракта у него могут возникнуть проблемы с соблюдением финансового fair play.
В этом сезоне Икарди уже забил 17 голов за «Интер», а в прошлом с 24 голами стал одним из лучших бомбардиров в Серии А. Кроме Икарди, новичком «Реала» может стать Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля».
Египтянин очень сильно провел первую часть сезона — в 19 матчах чемпионата Англии он забил 15 голов, к которым добавил пять мячей в Лиге чемпионов. Египтянин сам настаивает на переходе — он уже попросил своего агента начать переговоры с мадридским клубом.
«Реал» неудачно стартовал в чемпионате Испании — после 17 туров он отстает от «Барселоны» на 14 очков, но при этом у него есть матч в запасе. В настоящий момент мадридцы занимают в чемпионате четвертое место. В последнем туре мадридцы уступили «Барселоне» на своем поле со счетом 0:3. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме — счет открыл Луис Суарес, затем пенальти реализовал Лионель Месси, а окончательный счет установил Алеиш Видаль.