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15:58 (мск), источник: РБК-Спорт

«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»

Главной задачей «Реала» во время зимнего трансферного окна будет усиление атаки. Клуб намерен заменить нападающего Карима Бензема.

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11
фотографий
11
фотографий

Мадридский клуб принял решение расстаться с Бензема после того, как потерпел поражение в класико от «Барселоны» со счетом 0:3. Главной кандидатурой на замену французу считается лучший бомбардир чемпионата Италии Мауро Икарди.

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Накануне Dol Balon сообщил, что президент «Реала» Флорентино Перес перед игрой с «Барселоной» поставил Бензема условие — в случае, если он слабо проводит матч с каталонцами, он будет продан зимой.

Бензема в матче против «Барселоны» сыграл неудачно — француз был почти незаметен, и на 66-й минуте вместо него на поле вышел Начо. Возможно, тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал бы делать эту замену, однако тремя минутами ранее красную карточку получил Даниэль Карвахаль, и Зидану требовалось произвести тактические перестановки.

До поражения от «Барселоны» главной трансферной целью «Реала» считался Кепа Аррисабалага из «Атлетика». Однако теперь мадридцы ищут форварда на замену Бензема.

«Интер, в свою очередь, планировал продлить контракт с Икарди с тем, чтобы сохранить футболиста. Однако накануне миланский клуб, сообщению Calciomercato, пока отложил переговоры, так как в случае продления контракта у него могут возникнуть проблемы с соблюдением финансового fair play.

В этом сезоне Икарди уже забил 17 голов за «Интер», а в прошлом с 24 голами стал одним из лучших бомбардиров в Серии А. Кроме Икарди, новичком «Реала» может стать Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля».

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Египтянин очень сильно провел первую часть сезона — в 19 матчах чемпионата Англии он забил 15 голов, к которым добавил пять мячей в Лиге чемпионов. Египтянин сам настаивает на переходе — он уже попросил своего агента начать переговоры с мадридским клубом.

«Реал» неудачно стартовал в чемпионате Испании — после 17 туров он отстает от «Барселоны» на 14 очков, но при этом у него есть матч в запасе. В настоящий момент мадридцы занимают в чемпионате четвертое место. В последнем туре мадридцы уступили «Барселоне» на своем поле со счетом 0:3. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме — счет открыл Луис Суарес, затем пенальти реализовал Лионель Месси, а окончательный счет установил Алеиш Видаль.

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