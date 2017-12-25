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СМИ: «Селтик» продаст нападающего Муссу Дембеле в «Брайтон» за £18 млн
МОСКВА, 25 дек —
МОСКВА, 25 дек —
Дембеле выступает за «Селтик» с 2016 года. В текущем сезоне 21-летний француз провел 19 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт форварда с клубом из Глазго рассчитан до 31 мая 2020 года.
«Брайтон» после 19 туров с 21 очком занимает 12-е место в чемпионате Англии. До переезда в Шотландию Дембеле выступал за английский «Фулхэм».