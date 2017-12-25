Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Задорнов: в «Росгосстрахе» сверху донизу царило воровство
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Стали известны имена выдававших кредиты под залог бочек с водой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд
Лестер
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
Ринго Старр получит звание рыцаря
Шепелев ответил на новые обвинения родственников Жанны Фриске
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Названы возможные причины наезда автобуса на людей
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
15:31 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Селтик» продаст нападающего Муссу Дембеле в «Брайтон» за £18 млн

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Шотландский «Селтик» согласился продать нападающего Муссу Дембеле в английский «Брайтон» за 18 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sport.

Источник: AP 2017

Дембеле выступает за «Селтик» с 2016 года. В текущем сезоне 21-летний француз провел 19 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. Контракт форварда с клубом из Глазго рассчитан до 31 мая 2020 года.

«Брайтон» после 19 туров с 21 очком занимает 12-е место в чемпионате Англии. До переезда в Шотландию Дембеле выступал за английский «Фулхэм».

Брайтон & Хоув
НовостиМатчиСоставСтатистика
Селтик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь