Рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде». Чего ждать от Boxing Day?
Наступает один из самых долгожданных футбольных дней в году — Boxing Day.
Наступает один из самых долгожданных футбольных дней в году — Boxing Day.
Английская
Как и в прошлом году, к сожалению, традиция матчей в один день будет нарушена. На среду будет вынесено противостояние «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», а на четверг — матч лондонских «Кристал Пэласа» и «Арсенала». Дерби в Boxing Day ждать тоже не приходится. Но все же в «День подарков» будет на что посмотреть в английской премьер лиге.
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
Единственная игра дня, которая начнется раньше остальных, но именно в нем может случиться историческое событие. Харри Кейн стоит на пороге нового рекорда
«Святые», между тем, остались без своего нападающего — Чарли Остина. А это весомая потеря. Почему «Тоттенхэму» стоит опасаться «Саутгемптона»? Все просто — «святые выиграли пять из шести последних матчей в Boxing Day. Статистика подкрепляется еще и разгромной победой над «Арсеналом» в 2015 году со счетом 4:0.
«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
В гости к манкунианцам на «Олд Траффорд» пожалуют «выскочки» из «Бернли». Команда Жозе Моуриньо сдала позиции в борьбе за чемпионство, а недавняя ничья с «Лестером» больно ударила по самолюбию «особенного». В британскую прессу просочилась информация, что контракт с Моуриньо не будет продлен — расплата за совершенные тренером ошибки? С составом у «красных дьяволов» тоже все не слава богу: Каррик и Феллайни выведены из состава, а Антонио Валенсия получил травму. Под вопросом — Дармиан и Смоллинг.
«Бернли» также невзрачно провел последнюю свою игру, проиграв даже не столько «Тоттенхэму», сколько одному Харри Кейну. Тут еще другая напасть — нападающий Крис Вуд может и не выйти на поле, а Эшли Барнс — совсем не равнозначная замена. Особенно с учетом того, что «Бернли» и так забил лишь 16 голов в 19 играх. Справедливости ради, стоит заметить, что и пропускают «бордовые» совсем немного. А если вспомнить последнюю очную встречу соперников на Олд Траффорд в прошлом году, то «Бернли» вполне может рассчитывать хотя бы на очко. «Манчестер Юнайтед» тогда нанес 38 ударов по воротам «бордовых», но ни один из них не достиг цели.
«Ливерпуль» — «Суонси»
Казалось бы, что может быть интересного в матче одного из лидеров с явным аутсайдером? Победа в кармане у «Ливерпуля»? Ведь мерсисайдцы подойдут к игре в боевом составе. Выбыл из строя разве что только Хендерсон. Дело в том, что именно «Суонси» — большая головная боль «Ливерпуля» последних нескольких сезонов. В трех последних матчах «красные» проиграли два. Стоит ли напоминать о прошлогодней победе «Суонси» на «Энфилде» со счетом 3:2?
Чего еще стоит ждать от этой игры — обилия голов. Статистика говорит нам о том, что в последних девяти встречах между этими соперниками было забито 35 мячей: в среднем 3,9 за игру! А разве не за голевую феерию мы так любим Boxing Day? Игра «Ливерпуля» в обороне в этом году крайне нестабильна, а упрямые валлийцы вполне могут воспользоваться таким подарком и попортить кровь мерсисайдцам в, казалось бы, стопроцентно проходной игре.
Достоин внимания: Альваро Мората
Испанец возвращается в состав «Челси» и будет готов сыграть против «Брайтона» в «День подарков». Бывший игрок мадридского «Реала» — пожалуй, единственная надежда Антонио Конте в нападении. Мората может существовать на поле полностью «на самообеспечении», создавая моменты для самого себя из ничего. Для новичка
Расписание матчей в Boxing Day (время мск.)
15:30 — «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».
18:00 — «Борнмут» — «Вест Хэм».
18:00 — «Челси» — «Брайтон».
18:00 — «Хаддерсфилд» — «Сток Сити».
18:00 — «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».
18:00 — «Уотфорд» — «Лестер».
18:00 — «Вест Бромвич» — «Эвертон».
20:30 — «Ливерпуль» — «Суонси».