Рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде». Чего ждать от Boxing Day?

Источник: Советский спорт

Английская премьер-лига уже начала свой традиционный «интенсивный новогодний забег» матчами состоявшегося в субботу 19 тура. Следующая остановка — столь любимый всеми Boxing Day. 26 декабря чемпионат Англии по старой традиции будет дарить подарки болельщикам по всему миру. Что же заготовил Туманный Альбион для нас накануне Нового Года?

Как и в прошлом году, к сожалению, традиция матчей в один день будет нарушена. На среду будет вынесено противостояние «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», а на четверг — матч лондонских «Кристал Пэласа» и «Арсенала». Дерби в Boxing Day ждать тоже не приходится. Но все же в «День подарков» будет на что посмотреть в английской премьер лиге.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 20, 26.12.2017, 15:30 Тоттенхэм Хотспур - Саутгемптон -

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

Единственная игра дня, которая начнется раньше остальных, но именно в нем может случиться историческое событие. Харри Кейн стоит на пороге нового рекорда премьер-лиги по забитым голам за календарный год. На счету бомбардира «шпор» 36 голов — по этому показателю он сравнялся с Аланом Ширером. Маурисио Почеттино наверняка решит перетасовать колоду игроков на матч против «Саутгемптона», но Кейн просто обязан выйти в основном составе.

«Святые», между тем, остались без своего нападающего — Чарли Остина. А это весомая потеря. Почему «Тоттенхэму» стоит опасаться «Саутгемптона»? Все просто — «святые выиграли пять из шести последних матчей в Boxing Day. Статистика подкрепляется еще и разгромной победой над «Арсеналом» в 2015 году со счетом 4:0.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 20, 26.12.2017, 18:00 Манчестер Юнайтед - Бернли -

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

В гости к манкунианцам на «Олд Траффорд» пожалуют «выскочки» из «Бернли». Команда Жозе Моуриньо сдала позиции в борьбе за чемпионство, а недавняя ничья с «Лестером» больно ударила по самолюбию «особенного». В британскую прессу просочилась информация, что контракт с Моуриньо не будет продлен — расплата за совершенные тренером ошибки? С составом у «красных дьяволов» тоже все не слава богу: Каррик и Феллайни выведены из состава, а Антонио Валенсия получил травму. Под вопросом — Дармиан и Смоллинг.

«Бернли» также невзрачно провел последнюю свою игру, проиграв даже не столько «Тоттенхэму», сколько одному Харри Кейну. Тут еще другая напасть — нападающий Крис Вуд может и не выйти на поле, а Эшли Барнс — совсем не равнозначная замена. Особенно с учетом того, что «Бернли» и так забил лишь 16 голов в 19 играх. Справедливости ради, стоит заметить, что и пропускают «бордовые» совсем немного. А если вспомнить последнюю очную встречу соперников на Олд Траффорд в прошлом году, то «Бернли» вполне может рассчитывать хотя бы на очко. «Манчестер Юнайтед» тогда нанес 38 ударов по воротам «бордовых», но ни один из них не достиг цели.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 20, 26.12.2017, 20:30 Ливерпуль - Суонси -

«Ливерпуль» — «Суонси»

Казалось бы, что может быть интересного в матче одного из лидеров с явным аутсайдером? Победа в кармане у «Ливерпуля»? Ведь мерсисайдцы подойдут к игре в боевом составе. Выбыл из строя разве что только Хендерсон. Дело в том, что именно «Суонси» — большая головная боль «Ливерпуля» последних нескольких сезонов. В трех последних матчах «красные» проиграли два. Стоит ли напоминать о прошлогодней победе «Суонси» на «Энфилде» со счетом 3:2?

Чего еще стоит ждать от этой игры — обилия голов. Статистика говорит нам о том, что в последних девяти встречах между этими соперниками было забито 35 мячей: в среднем 3,9 за игру! А разве не за голевую феерию мы так любим Boxing Day? Игра «Ливерпуля» в обороне в этом году крайне нестабильна, а упрямые валлийцы вполне могут воспользоваться таким подарком и попортить кровь мерсисайдцам в, казалось бы, стопроцентно проходной игре.

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Достоин внимания: Альваро Мората

Испанец возвращается в состав «Челси» и будет готов сыграть против «Брайтона» в «День подарков». Бывший игрок мадридского «Реала» — пожалуй, единственная надежда Антонио Конте в нападении. Мората может существовать на поле полностью «на самообеспечении», создавая моменты для самого себя из ничего. Для новичка премьер-лиги девять забитых мячей и четыре голевые передачи — хороший результат за половину сезона. У Мораты появится отличный шанс вновь напомнить о себе и улучшить статистику, несмотря на то, что «Брайтон» довольно крепкая в обороне команда.

Расписание матчей в Boxing Day (время мск.)

15:30 — «Тоттенхэм» — «Саутгемптон».

18:00 — «Борнмут» — «Вест Хэм».

18:00 — «Челси» — «Брайтон».

18:00 — «Хаддерсфилд» — «Сток Сити».

18:00 — «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».

18:00 — «Уотфорд» — «Лестер».

18:00 — «Вест Бромвич» — «Эвертон».