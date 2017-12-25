Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон пытается сгладить слова о надвигающейся войне в Европе
Итальянский медбрат убивал пациентов по заказу похоронного бюро
Королевская семья объяснилась из-за наряда невесты принца Гарри
В России ужесточили штрафы за предоставление жилья нелегалам
"Много скорой помощи, МЧС": очевидец наезда автобуса на людей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
26.12
Уотфорд
Лестер
Все события
На "Первом" анонсировали воссоединение Джигарханяна и Виталины
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
Маркл и Миддлтон в забавных шляпах пришли на праздник (фото)
Поклонники Эминема обсуждают фото его 22-летней дочери
В желудке бурятской пенсионерки нашли 150 гвоздей и шпингалетов
Как появляется новогоднее настроение
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Украинский военный попросил статус беженца в РФ
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» официально объявил о переходе финалиста Лиги Европы и еще трех футболистов

Директор «Тобола» Николай Панин в интервью официальному сайту клуба рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

«Нам удалось сохранить порядка 80-ти процентов состава 2017 года и провести точечную селекцию. Она еще не закончена, нам необходимо закрыть еще порядка пяти-шести позиций», — сказал Панин.

Читайте также
«Тобол» объявил о назначении главного тренера молодежной сборной Казахстана

Новичками «Тобола» стали четыре футболиста, которые уже подписали контракты — это полузащитник сборной Грузии Джаба Канкава, игроки молодежной сборной Казахстана Максим Федин и Султан Абилгазы, а также хавбек сборной Казахстана Аслан Дарабаев.

Отметим, что Канкава в составе «Днепра» играл в финале Лиги Европы-2015 и ранее выступал за французский «Реймс», в карьере Дарабаева были «Иртыш», «Кайрат», «Шахтер» и «Актобе», Федин известен по выступлениям за «Окжетпес», «Атырау» и сербский «Спартак Златибор Вода», а Абилгазы защищал цвета «Окжетпеса» и «Байтерека».

Покидают «Тобол» защитник Марк Гурман, боснийский нападающий Амир Бекич, полузащитники Евгений Левин, Альмир Мухутдинов и Рауль Джалилов. По окончанию срока аренды в «Астану» вернулись хавбек Дидар Жалмукан и албанский форвард Аздрен Лулаку.

В 2018 году продолжают действовать контракты вратаря Султана Бусурманова, защитников Григория Сартакова, Тимура Жакупова и Ванче Шикова (Македония), а также полузащитников Жаслана Шубаева, Самата Жарынбетова, Ники Квеквескири (Грузия) и Эгона Вуха (Чехия).

Новые контракты с «Тоболом» подписали защитники Фернандер Кассай (ЦАР) и Дмитрия Мирошниченко, полузащитника Нурбола Жумаскалиева и нападающего Жасулана Молдакараева. Достигнуто принципиальное согласие на продление соглашения на год с вратарем Дмитрием Непогодовым, также клуб планирует продлить договоры с нападающим Алексеем Щеткиным и литовским полузащитником Артурасом Жулпой.

Ранее «Тобол» объявил, что в новом сезоне команду возглавит главный тренер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитенко, который будет совмещать два поста.

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Леффлер назвал сроки возвращения Головкина на ринг в случае срыва переговоров по второму бою с "Канело"
Брагин выбрал новых героев Баффало. Без Кравцова, со Свечниковым
«Реал» изменил трансферные цели после поражения от «Барселоны»
«Спартак» готов удвоить стоимость контракта игрока «Локомотива»
Россиянин включён в сотню лучших футболистов 2017 года
Boxing Day: рекорд Кейна и голевая феерия на «Энфилде»
Определен состав сборной России на «Тур де Ски»
Названа дата следующего боя Александра Емельяненко
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Звезды, которые стали мамами в 2017 году Анна Курникова, Ирина Шейк, Пелагея и другие новоиспеченные мамы – в нашей подборке
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь