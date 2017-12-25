«Тобол» официально объявил о переходе финалиста Лиги Европы и еще трех футболистов

«Нам удалось сохранить порядка 80-ти процентов состава 2017 года и провести точечную селекцию. Она еще не закончена, нам необходимо закрыть еще порядка пяти-шести позиций», — сказал Панин.

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Новичками «Тобола» стали четыре футболиста, которые уже подписали контракты — это полузащитник сборной Грузии Джаба Канкава, игроки молодежной сборной Казахстана Максим Федин и Султан Абилгазы, а также хавбек сборной Казахстана Аслан Дарабаев.

Отметим, что Канкава в составе «Днепра» играл в финале Лиги Европы-2015 и ранее выступал за французский «Реймс», в карьере Дарабаева были «Иртыш», «Кайрат», «Шахтер» и «Актобе», Федин известен по выступлениям за «Окжетпес», «Атырау» и сербский «Спартак Златибор Вода», а Абилгазы защищал цвета «Окжетпеса» и «Байтерека».

Покидают «Тобол» защитник Марк Гурман, боснийский нападающий Амир Бекич, полузащитники Евгений Левин, Альмир Мухутдинов и Рауль Джалилов. По окончанию срока аренды в «Астану» вернулись хавбек Дидар Жалмукан и албанский форвард Аздрен Лулаку.

В 2018 году продолжают действовать контракты вратаря Султана Бусурманова, защитников Григория Сартакова, Тимура Жакупова и Ванче Шикова (Македония), а также полузащитников Жаслана Шубаева, Самата Жарынбетова, Ники Квеквескири (Грузия) и Эгона Вуха (Чехия).

Новые контракты с «Тоболом» подписали защитники Фернандер Кассай (ЦАР) и Дмитрия Мирошниченко, полузащитника Нурбола Жумаскалиева и нападающего Жасулана Молдакараева. Достигнуто принципиальное согласие на продление соглашения на год с вратарем Дмитрием Непогодовым, также клуб планирует продлить договоры с нападающим Алексеем Щеткиным и литовским полузащитником Артурасом Жулпой.