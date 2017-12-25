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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о назначении главного тренера молодежной сборной Казахстана

Новым главным тренером «Тобола» назначен наставник молодежной сборной Казахстана Владимир Никитенко. Об этом в интервью официальному сайту клуба объявил директор костанайцев Николай Панин.

Напомним, «Тобол» после окончания сезона расстался с россиянином Робертом Евдокимовым, который возглавлял команду с июля. Под его руководством костанайский клуб занял пятое место и не смог попасть в Лигу Европы.

— В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу, — сказал Панин.

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— Что с остальными представителями тренерского штаба Евдокимова?
— Те люди, которые с ним пришли, также не приняли наши условия.

— В прессе почти сразу с окончанием контракта Евдокимова его приемником назвали известного казахстанского специалиста Владимира Никитенко. Насколько эта информация тогда была близка к правде?
— Владимир Никитенко всегда находился в орбите интересов клуба. Переговоры с ним были в середине года, но тогда Федерация футбола тогда не отпустила, поскольку Никитенко с января 2017 года являлся действующим старшим тренером молодежной сборной Казахстана.

В итоге мы нашли приемлемый для всех вариант — Владимир Никитенко будет совмещать работу с молодежкой. Он назначен главным тренером ФК «Тобол» с совмещением должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года. Согласованы с ним кандидатуры игроков и специалистов, которые придут в тренерский штаб и команду.

Большой плюс назначения Никитенко в том, что он работает с молодежной сборной и у него есть опыт завоевания золотых медалей чемпионата РК.

— Почему клуб так долго хранил молчание вокруг новых футболистов и главного тренера?
— Шли переговоры. Велась селекционная работа, согласовывали с тренером. Однако нам необходимо было соответствующее разрешение от Казахстанской федерации футбола на совмещение Никитенко, и данное согласие было получено.

— Тем не менее Никитенко предложил свое видение игры и занимается подбором футболистов?

— Следующие два месяца пойдут как раз на перестройку команды.

Хорошо, что у нас остался костяк, ребята сыграны плюс с нами уже на первые сборы поедут два-три казахстанских футболиста из обоймы национальной сборной, которых мы надеемся подписать и один-два легионера.

УТС «Тобола» начнется в январе. Все сборы пройдут в Турции. Это пока самый оптимальный вариант и по соперникам, и по экономической целесообразности.

Отметим, что 60-летний Никитенко работает главным тренером с 1993 года. За карьеру он возглавлял такие клубы, как «Атобе», «Кайрат», «Атырау» и «Кайсар», а также был ассистентом в грозненском «Тереке» в год завоевания Кубка России-2004. Его команды дважды выигрывали чемпионат Казахстана и по два раза — Кубок страны.

Молодежную сборную Никитенко возглавил в январе 2017 года. После пяти туров квалификации Евро-2019 команда с шестью очками идет третьей из шести участников девятой группы, отставая от Словении на четыре, а от Франции — на девять очков.

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