Менеджмент «Астаны» — высший пилотаж

Источник: Prosports.kz

Несколько причин, почему «Астана» — единственный клуб КПЛ, умеющий соблюдать главное правило спорта.

Что происходит прямо сейчас

Европейские успехи «Астаны» предельно ясно дают понять — клуб перерос уровень домашнего чемпионата, превратив его в место, где интересно наблюдать лишь за борьбой за бронзовые медали и месивом среди команд со дна таблицы. На данный момент клуб занимает 67-е место в клубном рейтинге УЕФА, готовится к 1/16 финала Лиги Европы и наслаждается очередным чемпионством. Главным действующим лицом в эпицентре этого успеха является Станимир Стоилов — человек, прославивший не только команду, но и себя на весь свет. Вполне ожидаемо, что болгарского специалиста манит перспектива поработать за рубежом и еще раз доказать свою состоятельность. Слухи об его уходе нарастают с каждым днем, заставляя всех неравнодушных обратиться к руководству «столичных» с просьбой продлить контракт и повысить зарплату менеджеру. Однако, спешить очевидно некуда, ведь дестабилизировать атмосферу в раздевалке сейчас невозможно. И это просто отлично.

Дальновидность руководства

«Кайрат» был вынужден прямо по ходу сезона обратиться к Карлосу Ферреру и не прогадал — испанский специалист моментально навел порядок в команде с помощью опыта в детско-юношеской системе, наладил отношения с игроками и не растерялся во время большого количества травмированных. Данные ситуации, которые при Кахабере Цхададзе считались чуть ли не кризисными, оказались по плечу молодому и не очень опытному тренеру. Амбиции, знания и современный подход продемонстрировали, что возрастной тренер с именем не всегда есть решение всех проблем. В первую очередь, потому, что необходимо нанимать полноценных и разносторонних менеджеров, а это, в свою очередь, довольно легко в наше время. Это моментально помогает решить сразу несколько проблем: с молодежью, с атмосферой в команде и нацеленностью на будущий результат.

«Иртыш» воспользовался подобным методом, наняв на работу Херарда Нуса. Еще один перспективный испанец проработал в академии «Ливерпуля», а затем колесил по миру в качестве помощника главного тренера. Это не менее важно, ведь ассистент занимается по большей части и администраторством — частичной планировкой бюджета, заявкой на сезон и матч, тесным общением с остальным персоналом и игроками. Фундаментальные знания, помогающие быстро сориентироваться в любом уголке планеты.

Однако, если два вышеперечисленных клуба пришли к этому только сейчас, то «Астана» подметила это намного раньше, пригласив Станимира Стоилова. 50 лет — явно не тот возраст, когда тренер перестает ориентироваться на новый вектор развития и использует только свои наработанные методы. Болгарин мыслит намного дальше, и что еще важнее, остается голодным до рекордов. Менять историю клуба дано далеко не всем, но именно он делает это и совершенно точно продолжит. Придя в клуб, Стоилов моментально подметил, что игрокам клуба не хватает дисциплины и организованности. И это чертовски правильно: без соблюдения этих качеств ни один игрок не будет расти как личность, а значит, не станет победителем ментально и не повысит свой игровой уровень. Можно сколько угодно говорить о предыдущих периодических успехах казахстанских игроков и тренеров, но проблемы всегда упирались в банальную безответственность — к сожалению, эта большая беда нашего футбола присутствовала всегда. Теперь уже главный клуб страны перевернул все с ног на голову, став отправной точкой и примером даже для ведущих конкурентов. Как видите, побед у «Астаны» Стоилова много и за пределами поля.

Соблюдение главного правила

Станимир Стоилов — не единственный подобный тренер, способный согласиться на работу в КПЛ. И это подметил он сам в одном из интервью еще полтора года назад, сказав очень правильную фразу:

«Не думаю, что клуб начался с меня и закончится со мной»

Руководство создало абсолютно все условия, чтобы даже в сложившейся ситуации, когда судьба тренера неизвестна, работать дальше в абсолютном спокойствии. Спортивный менеджмент на высоком европейском уровне задает новое правило спорта — необходимость организовать процесс и уметь на этом заработать. Так как все упирается в бюджетное финансирование, получать и тратить могут все, однако иметь с этого выгоду способны единицы. Нельзя утверждать, что в «Астане» это работает всегда правильно, но совершенно точно все к этому и идет. За четыре года клуб получил имя на международной арене, имидж, и за счет этого сумел создать процесс прибыли. Спортивная индустрия давно дала понять, что тот, кто обладает интересом со стороны народа, никогда не останется без денег — болельщики всегда считались живыми активами, поэтому клубы цепляются за то, чтобы любой любитель футбола всегда возвращался на стадион. И все это началось с помощью привлечения правильного тренера, который при правильном подходе сумел локальный успех развить в мировой. За это время команда превратилась в бренд, умеющий привлекать, покупать и продавать.

Нанимать молодых по футбольным меркам, но опытных тренеров, умеющих отвечать буквально за все и целенаправленно вести команду вперед, стало намного легче. Поэтому расставание с болгарином — это не боль, а преодоление фундаментального этапа, когда грамотный менеджмент и менеджер сумели найти друг друга в Казахстане. В связи с этим, за будущее клуба можно точно не волноваться, а за судьбой остальных команд наконец можно смотреть с интересом.