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11:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ливерпуль» близок к покупке футболиста сборной Нидерландов ван Дейка за €79 млн

ТАСС, 25 декабря. Английский «Ливерпуль» близок к приобретению голландского защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает британская газета Independent.

По данным издания, 26-летний игрок перейдет в «Ливерпуль» за 70 млн (€79 млн). Перед нынешним сезоном «Ливерпуль» также предпринимал попытки подписать ван Дейка, но «Саутгемптон» отказался продавать игрока. Зимнее трансферное окно в Англии откроется 1 января.

Ван Дейк перешел в «Саутгемптон» в 2015 году из шотландского «Селтика», также он выступал за голландский «Гронингем» (2011−2013). За сборную Нидерландов игрок провел 16 матчей, дебютировав 10 октября 2015 года в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2016 со сборной Казахстана (2:1). В нынешнем сезона ван Дейк провел за «Саутгемптон» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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