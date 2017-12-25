Российский футбольный агент: Аршавин общался с Кержаковым и звал в «Кайрат»

Источник: Vesti.kz

— В «Кайрат» активно сватали Александра Кержакова. Это похоже на правду?

— По моей информации, Андрей Аршавин общался с Александром по этому вопросу и не только он, но Саша решил остаться в структуре «Зенита». Также ему захотелось попробовать себя на телевидении.

— Правда ли, что «Окжетпес» при вас мог подписать контракт с Маратом Измайловым и Динияром Билялетдиновым?

— Это все обычные слухи. Ни с Измайловым ни с Билялетдиновым мы не обсуждали их переезд в Казахстан.

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— Много говорят и о том, что в казахстанской премьер-лиге значительно сократились зарплаты. На ваш взгляд, реально ли на фоне этих сокращений привезти в Казахстан сильного исполнителя?

— Реально, но в основном только возрастных футболистов, которые находятся на закате карьеры. Конечно, это не касается таких клубов, как «Кайрат» и «Астана». Остальные команды смогут подписать либо тех же возрастных футболистов, а также балканцев и игроков с постсоветского пространства.

— Есть ли вообще интерес у зарубежных футболистов к казахстанскому чемпионату?

— Благодаря успехам той же «Астаны», интерес есть. Люди спрашивают и интересуются. Думаю, что в следующем году такой же большой интерес будет и к алматинскому «Кайрату».

— В СМИ писали о том, что «Иртыш» мог принять ваш знакомый Ринат Билялетдинов. Был ли все-таки разговор между двумя сторонами? И если бы он принял команду, смог бы работать в Казахстане?

— Мы не общались с ним на эту тему, но, я считаю, что Ринат Саярович — очень сильный специалист, ведь он умеет как никто работать с молодёжью и давать максимальный результат в трудных ситуациях, как это было в казанском «Рубине». Тогда он принял команду из нижней части турнирной таблицы и вывел ее в квалификацию Лиги Европы. Дальше с ней он попал в групповую стадию турнира. Я уверен, что если бы он возглавил «Иртыш», то клуб от этого только выиграл бы, так как Билялетдинов смог бы вывести павлодарцев на новый уровень.

— Валерий Карпин прилетал в Павлодар и даже встречался с акимом области на предмет работы в «Иртыше». Смог бы он реанимировать свою тренерскую карьеру в Казахстане (разговор состоялся до того, как Карпин возглавил «Ростов» — прим. автора)?

— Я не считаю, что слово «реанимировать» здесь уместно, так как Валерий Георгиевич после его тренерской работы в армавирском «Торпедо» оставался в системе футбола в качестве аналитика и эксперта главного спортивного канала России «Матч-ТВ».

— На Ваш взгляд, кого считаете на данный момент самым перспективным и серьезным тренером на постсоветском пространстве?

— Я считаю, что именно Юрий Вернидуб из луганской «Зари» находится сейчас на первом месте среди всех тренеров на постсоветском пространстве.

Мы лично не знакомы, но я слежу за этим специалистом уже не первый год. Заметьте, что «Заря» из года в год показывает феноменальные показатели, стабильно выступают в Лиге Европы. В составе луганчан очень много новых, молодых игроков, которые меняются каждый год и клуб очень уверено чувствует себя на трансферном рынке. Уверен, в скором времени, этот специалист возглавит большой клуб. Как я слышал, общаясь с функционерами, на этого специалиста уже положили глаз многие топовые клубы, в числе которых и представители казахстанской премьер-лиги.