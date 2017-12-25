Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского «Шапекоэнсе» забил гол протезом ноги

После трагедии, которая произошла 29 ноября 2016 года, футболисту ампутировали ногу. На ее месте у Фольмана протез, которым вратарь отправил мяч в сетку ворот. В благотворительной игре приняли участие еще два футболиста, выживших в авиакатастрофе, — защитники Алан Рушел и Хелио Сампьер Нето.
Самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили три игрока «Шапекоэнсе», журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.
В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем турнира.