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02:02 (мск), источник: ТАСС

Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского «Шапекоэнсе» забил гол протезом ноги

ТАСС, 25 декабря. Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, выживший после авиакатастрофы, забил гол в благотворительном матче. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Losandes.com.

После трагедии, которая произошла 29 ноября 2016 года, футболисту ампутировали ногу. На ее месте у Фольмана протез, которым вратарь отправил мяч в сетку ворот. В благотворительной игре приняли участие еще два футболиста, выживших в авиакатастрофе, — защитники Алан Рушел и Хелио Сампьер Нето.

Самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», разбился в Колумбии. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 футболистов команды. Выжили три игрока «Шапекоэнсе», журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.

В момент ЧП команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ». Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем турнира.

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