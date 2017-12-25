Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Тухель назван кандидатом на пост главного тренера «Севильи»
Руководство «Севильи» занято поисками нового главного тренера для первой команды после отставки Эдуардо Бериццо.
Руководство «Севильи» занято поисками нового главного тренера для первой команды после отставки Эдуардо Бериццо.
По информации испанского издания AS, бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель включён в список кандидатов на вакантную должность.
В «Севилье» планируют найти нового главного тренера до 28 декабря. В этот день игровой состав вернётся к работе после рождественских каникул и начнёт подготовку к матчам Кубка Испании.
В число кандидатов, помимо Тухеля, также входят бывший тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, который называется фаворитом, а также бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан.