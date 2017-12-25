Тухель назван кандидатом на пост главного тренера «Севильи»

По информации испанского издания AS, бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель включён в список кандидатов на вакантную должность.



В «Севилье» планируют найти нового главного тренера до 28 декабря. В этот день игровой состав вернётся к работе после рождественских каникул и начнёт подготовку к матчам Кубка Испании.



В число кандидатов, помимо Тухеля, также входят бывший тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, который называется фаворитом, а также бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан.