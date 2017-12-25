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01:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель назван кандидатом на пост главного тренера «Севильи»

Руководство «Севильи» занято поисками нового главного тренера для первой команды после отставки Эдуардо Бериццо.

Источник: Reuters

По информации испанского издания AS, бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель включён в список кандидатов на вакантную должность.

В «Севилье» планируют найти нового главного тренера до 28 декабря. В этот день игровой состав вернётся к работе после рождественских каникул и начнёт подготовку к матчам Кубка Испании.

В число кандидатов, помимо Тухеля, также входят бывший тренер казанского «Рубина» Хави Грасия, который называется фаворитом, а также бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан.

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