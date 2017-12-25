Эдерсон, Асенсио и Мбаппе вошли в сборную молодых звезд ЛЧ 2017 года по версии УЕФА

При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен был быть не более 24 лет, а также дебют на турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.
В состав сборной вошли вратарь Эдерсон («Бенфика"/"Манчестер Сити»), защитники Нелсон Семеду («Бенфика"/"Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»), полузащитники Харри Уингс («Тоттенхэм»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал») и нападающие Килиан Мбаппе («Монако"/"Пари Сен-Жермен»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Димитри Оберлин («Базель»).