Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
В Чечне объяснили назначение лейтенанта Кадырова главой полиции
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
23.12
Депортиво1
Сельта3
Футбол. Зарубежный
23.12
Бернли0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
23.12
Ювентус1
Рома0
Футбол. Зарубежный
23.12
Лестер2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Все события
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Как Барби: Альбина Джанабаева позирует в розовых брюках
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
00:51 (мск), источник: ТАСС

Эдерсон, Асенсио и Мбаппе вошли в сборную молодых звезд ЛЧ 2017 года по версии УЕФА

ТАСС, 24 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал состав символической сборной молодых звезд Лиги чемпионов 2017 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Источник: Reuters

При выборе игроков учитывались возраст футболиста, который должен был быть не более 24 лет, а также дебют на турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.

В состав сборной вошли вратарь Эдерсон («Бенфика"/"Манчестер Сити»), защитники Нелсон Семеду («Бенфика"/"Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»), полузащитники Харри Уингс («Тоттенхэм»), Андерсон Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал») и нападающие Килиан Мбаппе («Монако"/"Пари Сен-Жермен»), Тимо Вернер («Лейпциг») и Димитри Оберлин («Базель»).

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь