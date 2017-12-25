Вратарь клуба высшей лиги Беларуси рассказал, как с 2013 года продаёт пиво
Вратарь белорусского клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич, который продает пиво, рассказал о своей работе.
Вратарь белорусского клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич, который продает пиво, рассказал о своей работе.
«Работать во время отпуска привычно. Но, если честно, в последнее время работы стало меньше. Например, лично я уже давно не стоял за прилавком магазина. У нас есть специально обученные продавцы. Сейчас занимаюсь в основном организационными вопросами. Каждый день приходится посещать
Это — так, занятие для поддержания штанов. Благодаря этому могу сходить в магазин и заплатить за аренду квартиры. Когда нужно купить более теплую кофту, надо
Пока пивные точки — единственный источник дохода. А футбол — источник убытка. Работой в магазинах пытался перекрывать расходы на футбол, но толком ничего не выходило. В принципе, целый год приходилось занимать у людей деньги, чтобы играть в футбол. Брал в долг примерно по 300 долларов в месяц, чтобы играть за “Крумкачы”.
Не стану называть все это бизнесом. Скорее, вид работы или самозанятость. В моем понимании, бизнес — это когда ты
Стараемся прививать жодинцам культуру пития. Знаем, когда у людей зарплата или аванс, и подстраиваемся под них. Наши клиенты, которые перешли на разливное пиво, говорят, что уже не могут пить то, что продается в магазинах, мол, организм перестал его принимать», — цитирует игрока Tribuna.