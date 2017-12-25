Вратарь клуба высшей лиги Беларуси рассказал, как с 2013 года продаёт пиво

«Работать во время отпуска привычно. Но, если честно, в последнее время работы стало меньше. Например, лично я уже давно не стоял за прилавком магазина. У нас есть специально обученные продавцы. Сейчас занимаюсь в основном организационными вопросами. Каждый день приходится посещать какой-то объект. Например, где-то что-то потекло — тебе надо прийти и решить проблему. Плюс нужно постоянно ездить в Минск за товаром. Короче, дел хватает, поэтому постоянно вишу на телефоне. Не скажу, что это так уж легко.



Это — так, занятие для поддержания штанов. Благодаря этому могу сходить в магазин и заплатить за аренду квартиры. Когда нужно купить более теплую кофту, надо что-то придумывать. Просто пара точек разливного пива не будет приносить какой-то сумасшедший доход. Зарабатываю примерно так же, как работники завода, только у меня есть чуть больше свободного времени.



Пока пивные точки — единственный источник дохода. А футбол — источник убытка. Работой в магазинах пытался перекрывать расходы на футбол, но толком ничего не выходило. В принципе, целый год приходилось занимать у людей деньги, чтобы играть в футбол. Брал в долг примерно по 300 долларов в месяц, чтобы играть за “Крумкачы”.



Не стану называть все это бизнесом. Скорее, вид работы или самозанятость. В моем понимании, бизнес — это когда ты куда-то вложился и получаешь от этого пассивный доход. Тут такого нет и близко. Бизнес — слишком громкое слово для наших точек пива. Вместе с Виталиком Мурашко, который сейчас работает видеооператором в “Крумкачах”, загорелись этой идеей еще в 2013-м. Тем более, тогда люди зарабатывали на разливном пиве хорошие деньги. С каждого литра можно было получать минимум доллар. Это ж круто! Правда, потом курс обвалился и доходы упали. Но желание заниматься этим делом осталось. Если честно, я не особо часто пью пиво. Могу раз в неделю взять бутылочку, но не более.



Стараемся прививать жодинцам культуру пития. Знаем, когда у людей зарплата или аванс, и подстраиваемся под них. Наши клиенты, которые перешли на разливное пиво, говорят, что уже не могут пить то, что продается в магазинах, мол, организм перестал его принимать», — цитирует игрока Tribuna.