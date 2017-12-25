Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфисе Чеховой — 40: за что мы любим телезвезду
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Эксперты США: НАТО нужно уничтожить защищающий Россию «пузырь»
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
23.12
Депортиво1
Сельта3
Футбол. Зарубежный
23.12
Бернли0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
23.12
Ювентус1
Рома0
Футбол. Зарубежный
23.12
Лестер2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Все события
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Кристина Орбакайте станцевала в серебристом платье
Кейт Мосс изменилась до неузнаваемости
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь клуба высшей лиги Беларуси рассказал, как с 2013 года продаёт пиво

Вратарь белорусского клуба «Крумкачы» Евгений Костюкевич, который продает пиво, рассказал о своей работе.

«Работать во время отпуска привычно. Но, если честно, в последнее время работы стало меньше. Например, лично я уже давно не стоял за прилавком магазина. У нас есть специально обученные продавцы. Сейчас занимаюсь в основном организационными вопросами. Каждый день приходится посещать какой-то объект. Например, где-то что-то потекло — тебе надо прийти и решить проблему. Плюс нужно постоянно ездить в Минск за товаром. Короче, дел хватает, поэтому постоянно вишу на телефоне. Не скажу, что это так уж легко.

Это — так, занятие для поддержания штанов. Благодаря этому могу сходить в магазин и заплатить за аренду квартиры. Когда нужно купить более теплую кофту, надо что-то придумывать. Просто пара точек разливного пива не будет приносить какой-то сумасшедший доход. Зарабатываю примерно так же, как работники завода, только у меня есть чуть больше свободного времени.

Пока пивные точки — единственный источник дохода. А футбол — источник убытка. Работой в магазинах пытался перекрывать расходы на футбол, но толком ничего не выходило. В принципе, целый год приходилось занимать у людей деньги, чтобы играть в футбол. Брал в долг примерно по 300 долларов в месяц, чтобы играть за “Крумкачы”.

Не стану называть все это бизнесом. Скорее, вид работы или самозанятость. В моем понимании, бизнес — это когда ты куда-то вложился и получаешь от этого пассивный доход. Тут такого нет и близко. Бизнес — слишком громкое слово для наших точек пива. Вместе с Виталиком Мурашко, который сейчас работает видеооператором в “Крумкачах”, загорелись этой идеей еще в 2013-м. Тем более, тогда люди зарабатывали на разливном пиве хорошие деньги. С каждого литра можно было получать минимум доллар. Это ж круто! Правда, потом курс обвалился и доходы упали. Но желание заниматься этим делом осталось. Если честно, я не особо часто пью пиво. Могу раз в неделю взять бутылочку, но не более.

Стараемся прививать жодинцам культуру пития. Знаем, когда у людей зарплата или аванс, и подстраиваемся под них. Наши клиенты, которые перешли на разливное пиво, говорят, что уже не могут пить то, что продается в магазинах, мол, организм перестал его принимать», — цитирует игрока Tribuna.

Крумкачи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайна последнего прыжка. Так зачем юная чемпионка шагнула с 10-го этажа?
Алисы в стране чудес. Календарь косплея-2018 по League of Legends
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Новости
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь