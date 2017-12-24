Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона по версии Goal

«Исчезающий человек. В 1800-е годы многие, возможно, заплатили бы, чтобы увидеть такой цирковой номер, но болельщики на “Олд Траффорд” давно задаются вопросом, что случилось с талантливым игроком сборной Армении Мхитаряном. После стремительного старта, когда он сделал пять голевых передач в трёх матчах, он играл всего семь минут с начала декабря, а Жозе Моуринью практически подтвердил, что Мхитарян будет продан в ближайшее трансферное окно», — говорится в статье.