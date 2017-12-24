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24 декабря, источник: Чемпионат.com

Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона по версии Goal

Интернет-издание Goal представило символическую сборную из футболистов английской Премьер-лиги, которые в этом сезоне разочаровывают своей игрой.

Источник: Reuters

В команду разочарований текущего сезона был включён и армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

«Исчезающий человек. В 1800-е годы многие, возможно, заплатили бы, чтобы увидеть такой цирковой номер, но болельщики на “Олд Траффорд” давно задаются вопросом, что случилось с талантливым игроком сборной Армении Мхитаряном. После стремительного старта, когда он сделал пять голевых передач в трёх матчах, он играл всего семь минут с начала декабря, а Жозе Моуринью практически подтвердил, что Мхитарян будет продан в ближайшее трансферное окно», — говорится в статье.

Полностью состав сборной разочарований выглядит так:

Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед»), Седрик Суареш («Саутгемптон»), Виктор Нильссон-Линделёф («Манчестер Юнайтед»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм Хотспур»), Ренату Саншеш («Суонси Сити»), Джонджо Шелви («Ньюкасл Юнайтед»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») и Алексис Санчес («Арсенал»).

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