5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Полсезона АПЛ позади. Помогите найти интригу.
Полсезона АПЛ позади. Помогите найти интригу.
Вооружитесь увеличительным стеклом: мы будем искать следы чемпионской интриги в АПЛ. Последний раз свидетели видели их 10 декабря, перед началом дерби «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити». Лидер оторвался на восемь очков, а впереди «Сити» ждали матчи с «МЮ» и «Тоттенхэмом». С тех пор следы борьбы за титул обнаружить не удалось. Отрыв от второго места составляет 13 очков. Для такого неприличного отрыва есть несколько важных предпосылок.
1. Игра с прямыми конкурентами
Критики Хосепа Гвардиолы часто используют один аргумент: команды каталонца хороши с более слабыми соперниками. Ну, знаете, в Испании чемпионат двух команд, в Германии — чемпионат одной команды, и тому подобные стереотипы. Так вот, в этом сезоне «Сити» в пяти матчах с остальными клубами «большой шестёрки» одержал пять побед. Забивая в среднем по три гола за 90 минут. И оформив два разгрома. Вау. Без такой игры с прямыми конкурентами не было бы рекордной серии из 17 побед подряд.
2.
Далеко не всегда «Сити» планомерно закатывает соперников в асфальт. Агрессивный прессинг в центральной оси, участие в позиционной обороне всех полевых игроков и отсутствие разрывов между линиями традиционно создают команде Гвардиолы серьёзные проблемы. В прошлом сезоне, столкнувшись с такими проблемами, «горожане» часто бросали играть. Это иллюстрируют девять ничьих в АПЛ, а также поражения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», когда «Сити» пропускал в первые 10 минут и весь матч не мог отыграться.
Но в этом сезоне в трудных играх «Сити» показывает характер. Месяц назад три матча подряд — с «Хаддерсфилдом», «Саутгемптоном» и «ВХЮ» были выиграны в последние 10 минут или в добавленное время.
Превращение из талантливого бегунка, в лидера, который приносит очки в решающий момент — отдельная тема, о которой мы скоро поговорим (анонс: уже завтра). Для команды превращение Стерлинга стало
3. У «Сити» наконец подходящий вратарь
Фраза, что Гвардиоле нужен вратарь, который хорошо играет ногами, уже всем надоела. Но ведь это правда. Сейчас на воротах у него парень, который по статистике играет в пас лучше любого полевого игрока «Лестера». Это не шутка: точность паса Эдерсона в этом сезоне — 84%, ни у кого в «Лестере» такой нет. Для сравнения: обычно вратарь — статистически худший игрок в команде по точности паса
Клаудио Браво напоминает нам, что иногда хорошая игра ногами нивелируется результативными ошибками. Эдерсон не плывёт в больших матчах, уверенно играет на выходе, не идёт в дриблинг перед воротами и не пускает слабые удары в ближний угол. Этого достаточно, чтобы из 19 матчей отстоять на ноль в девяти.
4. Многие игроки проводят лучший сезон в карьере
Кевин де Брёйне — однозначно, лучший игрок АПЛ первого круга. Его пользу нельзя свести к шести голами и восьми голевым пасам. И даже к 58 созданным голевым шансам для партнёров по команде. Де Брёйне играет достаточно глубоко, чтобы приносить пользу помимо последних пасов. Его предпоследние пасы даже важнее. И ведь он не единственный, кто с Хосепом заиграл
Давиду Сильве 31 год, и он впервые в карьере набрал в чемпионате 13 голов и голевых пасов за полсезона. Если продолжит в таком темпе и весной, это будет его лучший сезон. Николас Отаменди перестал падать, когда оказывается один в один с быстрым форвардом и даже забил пару важнейших голов. Про Стерлинга я уже говорил, про Гаюриэла Жезуса и говорить нечего: Гвардиола делает из него
5. «МЮ» тормозит
Как правило, во второй сезон в любой команде Жозе Моуринью превращает её в машину.
В «Реале» на второй год вырвал чемпионский титул у «Барсы», во второй приход в «Челси» выиграл АПЛ, на второй год в «Интере» выиграл вообще всё.
Сейчас его «МЮ» — тоже машина, только она немного смахивает на семейный универсал. Надёжная, небыстрая. Особенно в матчах с клубами из топ-6. В пяти матчах у «МЮ» две победы, два поражения и ничья. Семь очков взято там, где «Сити» взял 15.
Нет смысла кивать на безумную победную серию соседей по Манчестеру. «Юнайтед» уступает не только им, но и «Челси» образца прошлого года. Более того, год назад «МЮ» с 42 очками занимал бы лишь третье место. К сожалению ультраосторожный футбол Моуринью, который раньше многие прощали