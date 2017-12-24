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24 декабря, источник: Чемпионат.com

5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв

Полсезона АПЛ позади. Помогите найти интригу.

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Вооружитесь увеличительным стеклом: мы будем искать следы чемпионской интриги в АПЛ. Последний раз свидетели видели их 10 декабря, перед началом дерби «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити». Лидер оторвался на восемь очков, а впереди «Сити» ждали матчи с «МЮ» и «Тоттенхэмом». С тех пор следы борьбы за титул обнаружить не удалось. Отрыв от второго места составляет 13 очков. Для такого неприличного отрыва есть несколько важных предпосылок.

1. Игра с прямыми конкурентами

Критики Хосепа Гвардиолы часто используют один аргумент: команды каталонца хороши с более слабыми соперниками. Ну, знаете, в Испании чемпионат двух команд, в Германии — чемпионат одной команды, и тому подобные стереотипы. Так вот, в этом сезоне «Сити» в пяти матчах с остальными клубами «большой шестёрки» одержал пять побед. Забивая в среднем по три гола за 90 минут. И оформив два разгрома. Вау. Без такой игры с прямыми конкурентами не было бы рекордной серии из 17 побед подряд.

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2. Стерлинг-тайм

Далеко не всегда «Сити» планомерно закатывает соперников в асфальт. Агрессивный прессинг в центральной оси, участие в позиционной обороне всех полевых игроков и отсутствие разрывов между линиями традиционно создают команде Гвардиолы серьёзные проблемы. В прошлом сезоне, столкнувшись с такими проблемами, «горожане» часто бросали играть. Это иллюстрируют девять ничьих в АПЛ, а также поражения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», когда «Сити» пропускал в первые 10 минут и весь матч не мог отыграться.

Но в этом сезоне в трудных играх «Сити» показывает характер. Месяц назад три матча подряд — с «Хаддерсфилдом», «Саутгемптоном» и «ВХЮ» были выиграны в последние 10 минут или в добавленное время.

Как правило, героем, который всех спасает, оказывается Рахим Стерлинг. В 19 турах он забил в чемпионате 12 голов. Из них семь — после 80-й минуты.

Превращение из талантливого бегунка, в лидера, который приносит очки в решающий момент — отдельная тема, о которой мы скоро поговорим (анонс: уже завтра). Для команды превращение Стерлинга стало чем-то вроде дополнительного оружия — секретным его язык не повернётся назвать, все всё знают, но неотвратимым. Интересно, что только один из своих поздних голов Рахим забил после выхода на замену. Другими словами, его потрясающие физические данные наконец стали приносить команде материальную пользу, которую можно посчитать. Девять очков.

3. У «Сити» наконец подходящий вратарь

Фраза, что Гвардиоле нужен вратарь, который хорошо играет ногами, уже всем надоела. Но ведь это правда. Сейчас на воротах у него парень, который по статистике играет в пас лучше любого полевого игрока «Лестера». Это не шутка: точность паса Эдерсона в этом сезоне — 84%, ни у кого в «Лестере» такой нет. Для сравнения: обычно вратарь — статистически худший игрок в команде по точности паса из-за количества лонгболлов. Например, у Каспера Шмейхеля 48%, у Давида Де Хеа — 54%, у Петра Чеха — 66%.

Клаудио Браво напоминает нам, что иногда хорошая игра ногами нивелируется результативными ошибками. Эдерсон не плывёт в больших матчах, уверенно играет на выходе, не идёт в дриблинг перед воротами и не пускает слабые удары в ближний угол. Этого достаточно, чтобы из 19 матчей отстоять на ноль в девяти.

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4. Многие игроки проводят лучший сезон в карьере

Кевин де Брёйне — однозначно, лучший игрок АПЛ первого круга. Его пользу нельзя свести к шести голами и восьми голевым пасам. И даже к 58 созданным голевым шансам для партнёров по команде. Де Брёйне играет достаточно глубоко, чтобы приносить пользу помимо последних пасов. Его предпоследние пасы даже важнее. И ведь он не единственный, кто с Хосепом заиграл по-новому.

Давиду Сильве 31 год, и он впервые в карьере набрал в чемпионате 13 голов и голевых пасов за полсезона. Если продолжит в таком темпе и весной, это будет его лучший сезон. Николас Отаменди перестал падать, когда оказывается один в один с быстрым форвардом и даже забил пару важнейших голов. Про Стерлинга я уже говорил, про Гаюриэла Жезуса и говорить нечего: Гвардиола делает из него топ-форварда на наших глазах.

5. «МЮ» тормозит

Как правило, во второй сезон в любой команде Жозе Моуринью превращает её в машину.

В «Реале» на второй год вырвал чемпионский титул у «Барсы», во второй приход в «Челси» выиграл АПЛ, на второй год в «Интере» выиграл вообще всё.

Сейчас его «МЮ» — тоже машина, только она немного смахивает на семейный универсал. Надёжная, небыстрая. Особенно в матчах с клубами из топ-6. В пяти матчах у «МЮ» две победы, два поражения и ничья. Семь очков взято там, где «Сити» взял 15.

Нет смысла кивать на безумную победную серию соседей по Манчестеру. «Юнайтед» уступает не только им, но и «Челси» образца прошлого года. Более того, год назад «МЮ» с 42 очками занимал бы лишь третье место. К сожалению ультраосторожный футбол Моуринью, который раньше многие прощали из-за трофеев, скорее ограничивает команду, чем приносит ей дополнительные очки. «Правило второго сезона» пока не работает. Но это вряд ли проблемы «Ман Сити» и Гвардиолы.

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