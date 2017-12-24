«Галатасарай» победил в первом матче после возвращения Терима

Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.