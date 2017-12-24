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24 декабря, источник: Чемпионат.com

«Галатасарай» победил в первом матче после возвращения Терима

В матче 17-го тура высшего дивизиона чемпионата Турции «Галатасарай» принимал «Гёзтепе» и победил со счётом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

Гости открыли счёт на 9-й минуте, когда пенальти реализовал бывший нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович. Отыгрались хозяева 10 минут спустя — счёт сравнял Гарри Родригес. На 53-й минуте Ясин Озтекин вывел стамбульскую команду вперёд, а окончательный результат на 70-й минуте установил Майкон.

«Галатасарай» сегодня проводил первый матч под руководством нового главного тренера Фатиха Терима. На этой неделе опытный специалист возглавил клуб в четвёртый раз в карьере.

В таблице национального первенства «Галатасарай» располагается на второй строчке, отставая на одно очко от лидирующего «Истанбул Башакшехир».

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