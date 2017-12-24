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24 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Ханс-Йоахим Ватцке: Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» возможно только при безумном воображении

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает маловероятным возвращение в клуб хавбека сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Источник: Reuters

Игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. По неофициальным данным «МЮ» заплатил за него 26,3 миллиона фунтов.

— Я знаю экономические детали его передачи в «Манчестер Юнайтед» как никто другой. Возвращение возможно только при безумном воображении, — цитирует Bild Ватцке.

В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 13 матчах чемпионата Англии и забил 1 гол.

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