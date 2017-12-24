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Ханс-Йоахим Ватцке: Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» возможно только при безумном воображении
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии»
Игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. По неофициальным данным «МЮ» заплатил за него 26,3 миллиона фунтов.
— Я знаю экономические детали его передачи в «Манчестер Юнайтед» как никто другой. Возвращение возможно только при безумном воображении, — цитирует Bild Ватцке.
В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 13 матчах чемпионата Англии и забил 1 гол.