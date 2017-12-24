Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Эксперты назвали кандидатов на выбывание из правительства
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
23.12
Депортиво1
Сельта3
Футбол. Зарубежный
23.12
Бернли0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
23.12
Ювентус1
Рома0
Футбол. Зарубежный
23.12
Лестер2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Как Барби: Альбина Джанабаева позирует в розовых брюках
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
24 декабря, источник: Р-Спорт

СМИ: Футболист «Барселоны» Туран в ближайшие дни перейдет в «Бешикташ»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Полузащитник испанской «Барселоны» Арда Туран в скором времени может стать футболистом стамбульского «Бешикташа», сообщает Marca со ссылкой на турецкие СМИ.

Источник: Reuters

По данным издания, о сделке может быть объявлено в течение нескольких ближайших дней. Другими вариантами продолжения карьеры 30-летнего хавбека назывались турецкий «Галатасарай» и лондонский «Арсенал».

В начале декабря агент игрока Ахмет Булут заявил, что в январе его клиент покинет «Барселону». По его словам, переговоры велись с несколькими клубами из Испании, Италии и Англии. В текущем сезоне Туран не провел за «сине-гранатовых» ни одного матча.

«Бешикташ» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с мюнхенской «Баварией».

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бешикташ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь