Голкипер бразильского клуба «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы, забил гол в благотворительном матче.
СМИ: Футболист «Барселоны» Туран в ближайшие дни перейдет в «Бешикташ»
МОСКВА, 24 дек —
МОСКВА, 24 дек —
По данным издания, о сделке может быть объявлено в течение нескольких ближайших дней. Другими вариантами продолжения карьеры 30-летнего хавбека назывались турецкий «Галатасарай» и лондонский «Арсенал».
В начале декабря агент игрока Ахмет Булут заявил, что в январе его клиент покинет «Барселону». По его словам, переговоры велись с несколькими клубами из Испании, Италии и Англии. В текущем сезоне Туран не провел за «сине-гранатовых» ни одного матча.
«Бешикташ» пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с мюнхенской «Баварией».