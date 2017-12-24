Гол Клюйверта помог «Аяксу» одержать волевую победу над «Виллем II»

На 53-й минуте Франсиско Соль вывел гостей вперёд. 10 минут спустя сын прославленного голландского нападающего Патрика Клюйверта Джастин счёт сравнял. На 72-й минуте Каспер Дольберг вывел амстердамскую команду вперёд, а окончательный результат установил Давид Нерес, отличившийся на 81-й минуте.
«Аякс» проводил первый матч после увольнения тренера — сегодня командой руководил Михал Рейзигер, назначенный исполняющим обязанности наставника.
В таблице первенства «Аякс» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «ПСВ Эйндховен» на пять очков.