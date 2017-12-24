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24 декабря, источник: Чемпионат.com

Гол Клюйверта помог «Аяксу» одержать волевую победу над «Виллем II»

В матче 18-го тура высшего дивизиона чемпионата Нидерландов «Аякс» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:1 над «Виллем II».

На 53-й минуте Франсиско Соль вывел гостей вперёд. 10 минут спустя сын прославленного голландского нападающего Патрика Клюйверта Джастин счёт сравнял. На 72-й минуте Каспер Дольберг вывел амстердамскую команду вперёд, а окончательный результат установил Давид Нерес, отличившийся на 81-й минуте.

«Аякс» проводил первый матч после увольнения тренера — сегодня командой руководил Михал Рейзигер, назначенный исполняющим обязанности наставника.

В таблице первенства «Аякс» располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «ПСВ Эйндховен» на пять очков.

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