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24 декабря, источник: Чемпионат.com

«Я сплю на полу и стираю руками». Драма Эммануэля Эбуэ

Экс-защитник «Арсенала» и сборной Кот-д’Ивуара лишился всего, что дала ему жизнь в футболе.

Источник: Reuters

Май 2006 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 22-летний защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ вместе с партнёрами по команде сражается в финале Лиги чемпионов с «Барселоной». Молодой уроженец Абиджана находится в шаге от реализации мечты завоевать самый престижный трофей на клубном уровне. За 15 минут до истечения основного времени матча «канониры» благодаря голу защитника Сола Кэмпбелла выигрывают со счётом 1:0. Однако команда Арсена Венгера пропускает два гола за пять минут и проигрывает. Какая боль! Какое разочарование! Но лучшие годы жизни и карьеры Эбуе, конечно же, впереди. Ещё обязательно будет возможность выиграть Лигу чемпионов — нужно только продолжать верить в себя и трудиться…

Эммануэль отыграл в «Арсенале» более шести лет. Второй шанс стать победителем Лиги чемпионов ему так и не выпал, чемпионом Англии защитник тоже не стал. Тем не менее у Эбуэ были запоминающиеся матчи и сезоны, его любили болельщики «канониров» и ценили одноклубники за хорошую игру, а ещё за открытый, веселый характер. Кроме того, Эбуэ превратился в важную фигуру для сборной Кот-д’Ивуара, за которую сыграл 79 матчей. Доходил до финала Кубка Африки, участвовал в ЧМ-2006. Ещё до переезда в Англию, когда ивуариец выступал за «Беверен», он женился на своей бельгийской подруге Ауэрели. Они создали семью с тремя детьми — Кларой, Маэвой и Матусом, занимающимся сейчас в академии «Арсенала». Казалось бы, вот пример удачного брака футболиста. Конечно, и раньше бывали непростые ситуации. Например, в 2008 году после матча с «Уиганом». Эбуэ в тот момент находился не в лучшей форме из-за повреждения. Когда Венгер заменил защитника, его освистали собственные болельщики. Ивуариец настолько сильно переживал из-за гнева трибун, что вернувшись домой, заперся в спальне, и отказался разговаривать с находившейся на седьмом месяце беременности женой. Но такие эпизоды в семейной жизни вряд ли кого-то удивят. Эммануэля поддержали друзья, в частности Коло Туре. По словам футболиста, помощи от них ему очень не хватает теперь.

Настоящие проблемы начались позже. На психике Эбуэ крепко отразились потери двух родственников — вырастившего его дедушки Амаду Бертина, который ушёл из жизни из-за рака простаты, и погибшего в автокатастрофе брата Н’Дри Серже. Эммануэль и сам признавался, что после этого жить с ним стало гораздо тяжелее. Вдобавок трансфер из «Арсенала» в «Галатасарай» стоил ему целого сезона карьеры. В марте 2016-го, когда Эбуэ уже покинул турецкий клуб и подписал контракт с «Сандерлендом», ФИФА дисквалифицировал защитника за долг в 1 млн фунтов стерлингов перед его бывшим агентом Себастьяном Боссо. Эммануэль рассказывал, что в худшие периоды всерьёз думал о самоубийстве. Он запирался в комнате и по нескольку дней не выходил из неё, так как просто был не в состоянии заставить себя встать с кровати. Большую часть времени лежал и читал Библию. Каждое утро просыпался в четыре часа, после чего отправлял сообщения всем своим друзьям, чьи телефоны есть у него в записной книжке, с призывом обратиться в христианство. Тогда его спасла семья. Эбуэ благодарил Ауэрели, чья поддержка поставила его на ноги. Ивуариец поддерживал форму, тренируясь в Лондоне с полулюбительской командой «Энфил Таун» и желая поскорее вернуться на поле.

В сентябре 2017-го защитник подписал контракт с клубом «Турк Очаджи Лимасол» из Северного Кипра. Оставалось только пройти медобследование, чтобы начать играть. Однако у Эммануэля нашли отклонения в показателях крови и отправили на дополнительное обследование в Лондон. Появилась информация, что обнаружена ВИЧ-инфекция. Его новый агент Текин Биринчи вяло опроверг слухи: «На данный момент неправильно говорить, что у Эбуэ ВИЧ. Турецкие СМИ пишут неправду. Даже если это правда, не стоит так писать об этом».

Что происходило в жизни бывшего одноклубника и приятеля Андрея Аршавина в последние месяцы, мы можем судить из свежего интервью, которое Эбуэ дал для Mirror. Исповедь Эммануэля шокирует. Ивуариец признался, что потерял всё — жену с детьми, миллионы фунтов стерлингов, возможность играть в футбол.

«Пока ещё живу в своём доме, но я напуган, — откровенничает Эбуэ. — Полиция может нагрянуть сюда в любой момент. Иногда просто выключаю свет, чтобы они подумали, что меня нет дома. Все вещи я уже сложил за дверь. Но ведь это мой собственный дом, и я много вытерпел, чтобы купить его. Не собираюсь продавать свою одежду или что-то ещё, что у меня осталось. Буду сражаться до конца, ведь это несправедливо. Иногда ухожу ночевать к своим друзьям — Ясмин Разак и Ломану Луа Луа (бывший нападающий “Ньюкасла” и “Портсмута”. — Прим. “Чемпионата”). Дом Ясмин называю бункером. Знаю, что всегда могу спрятаться там. Но у неё есть дети, и мне не хочется их беспокоить. Поэтому сплю на полу в гостиной».

Жена с тремя детьми всё-таки оставила ивуарийца. Ауэрели и Эммануэль разошлись. Как говорит Эбуэ, его бывшая любовь пытается забрать у него всё, что только возможно. Защитник вынужден был перевести на детей почти все деньги, которые заработал в Турции, — это 8 млн евро. «Что бы она ни требовала, я должен ей всё отдать», — резюмирует ивуариец. Эбуэ оставил жене свои автомобили, а сам передвигается по Лондону на метро, используя проездной «Oyster card». При этом старается, чтобы его в толпе не узнали. Ауэрели претендует и на дом Эммануэля, который он должен передать жене в ближайшее время. Вот почему ивуариец прячется, ожидая каждый день приставов. Детей он не видел с июня, и это причиняет ему сильнейшую боль.

Эбуэ не скрывает, что плохо управлял деньгами во время карьеры. Точнее, практически никак не управлял, поскольку мало что понимает в финансах. Дела в основном вела жена. Кроме того, Эммануэль был окружён советчиками, и из-за их рекомендаций потерял большое количество денег. Зарабатывать футболом ему теперь не позволяет здоровье.

Сегодня у известного футболиста нет в доме даже стиральной машины. Эммануэль всё делает собственными руками. «Вспоминаю и благодарю бабушку, которая научила меня стирать, готовить, убирать, — гордится своими навыками футболист. — Ежедневно я стираю руками, любую одежду. Мои руки уже стали грубыми. Как будто на ферме работаю».

Эбуэ чувствует себя в ловушке. Но он не теряет надежды: «Я хочу, чтобы бог помог мне. Только он способен избавить меня ото всех страшных мыслей, которые возникают в моей голове. Я продолжаю благодарить его: у меня все ещё есть моя жизнь».

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