Монтелла может вернуться на пост главного тренера «Милана»

Монтелла возглавлял «Милан» с лета 2016 года, однако 27 ноября он был отправлен в отставку, а его место занял возглавлявший на тот момент молодежную команду клуба и экс-игрок «россонери» Дженнаро Гаттузо.

Под руководством Гаттузо «Милан» набрал 4 очка в четырех матчах, и руководство клуба намерено сменить тренера, если результаты не улучшатся в ближайших двух играх. При этом, по данным La Stampa, отставка 39-летнего тренера возможна уже после четвертьфинального матча Кубка Италии — «Милану» 27 декабря предстоит встретиться в дерби с «Интером». В свою очередь Монтелла до сих пор связан с «Миланом» контрактом, поэтому, как считает газета, его возвращение на пост главного тренера команды стало бы самым логичным решением.