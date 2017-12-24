Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
23.12
Депортиво1
Сельта3
Футбол. Зарубежный
23.12
Бернли0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
23.12
Ювентус1
Рома0
Футбол. Зарубежный
23.12
Лестер2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Все события
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Рудковская, Барановская и другие на премьере «Щелкунчика 2»
Как Барби: Альбина Джанабаева позирует в розовых брюках
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
24 декабря, источник: Р-Спорт

Монтелла может вернуться на пост главного тренера «Милана»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Футбольный клуб «Милан» рассматривает возможность возвращения Винченцо Монтеллы на пост главного тренера команды, если Дженнаро Гаттузо будет отправлен в отставку, сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

Монтелла возглавлял «Милан» с лета 2016 года, однако 27 ноября он был отправлен в отставку, а его место занял возглавлявший на тот момент молодежную команду клуба и экс-игрок «россонери» Дженнаро Гаттузо.

Под руководством Гаттузо «Милан» набрал 4 очка в четырех матчах, и руководство клуба намерено сменить тренера, если результаты не улучшатся в ближайших двух играх. При этом, по данным La Stampa, отставка 39-летнего тренера возможна уже после четвертьфинального матча Кубка Италии — «Милану» 27 декабря предстоит встретиться в дерби с «Интером». В свою очередь Монтелла до сих пор связан с «Миланом» контрактом, поэтому, как считает газета, его возвращение на пост главного тренера команды стало бы самым логичным решением.

После 18 туров «Милан» занимает 11-е место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь