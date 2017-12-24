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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграет со «Спартаком» и «Краснодаром» на сборе в ОАЭ

Третьим соперником астанчан на УТС будет действующий чемпион Словакии.

Футболисты «Астаны» проведут три контрольных матча на первом сборе в ОАЭ в январе, информирует пресс-служба клуба.

Первым соперником астанчан станет действующий чемпион России — московский «Спартак». «Красно-белые» являются одним из самых популярных футбольных клубов на постсоветском пространстве, 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, трижды учавствовали в полуфиналах главных клубных турниров Европы — Кубка чемпионов, Кубка обладателей Кубка и Кубка УЕФА.

В этом сезоне подопечные итальянца Массимо Карреры на зимний перерыв ушли, занимая 3 место в Чемпионате России. В Лиге чемпионов «Спартак» в группе занял третье место и также как «Астана» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Еще один участник еврокубков от России — ФК «Краснодар», станет вторым соперником «Астаны» на УТС в ОАЭ. «Быки», как на родине называют игроков «Краснодара», молодой клуб, был образован в 2008 году, но уже сумел добиться уверенных результатов в чемпионате России. На зимний перерыв подопечные Игоря Шалимова ушли на четвертом месте. В Лиге Европы-2017/2018 краснодарцы проиграли сербской «Црвене Звезде» в раунде плей-офф.

И завершат игровую программу сбора астанчане матчем против действующего чемпиона Словакии клуба «Жилина». Семикратные чемпионы страны в этом сезоне не самым удачным образом выступили в Лиге чемпионов, проиграв во втором квалификационном раунде датскому «Копенгагену». На зимний перерыв «желто-зеленные» ушли на втором месте в чемпионате, уступая лишь «Спартаку» (Трнава).

Расписание матчей:
22.01 «Астана» — «Спартак» (Россия)
26.01 «Астана» — «Краснодар» (Россия)
29.01 «Астана» — «Жилина» (Словакия).

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