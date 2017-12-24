Главный тренер «Валенсии» Марселино насмерть сбил кабана

Тренер направлялся в Астурию на рождественские праздники. В результате столкновения жена и мать Тораля, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести, которые не угрожают жизни пострадавших. Самому Торалю также была оказана медицинская помощь в больнице города Логроньо.