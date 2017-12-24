Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Главный тренер «Валенсии» Марселино насмерть сбил кабана
МОСКВА, 24 дек —
МОСКВА, 24 дек —
Тренер направлялся в Астурию на рождественские праздники. В результате столкновения жена и мать Тораля, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести, которые не угрожают жизни пострадавших. Самому Торалю также была оказана медицинская помощь в больнице города Логроньо.
«Валенсия» на своем официальном сайте подтвердила, что Тораль попал в аварию, сбив кабана на дороге.
После 17 матчей «Валенсия» с 34 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на 11 баллов от лидирующей «Барселоны».