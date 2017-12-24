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15:01 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Валенсии» Марселино насмерть сбил кабана

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль на своем автомобиле насмерть сбил дикого кабана, сообщает La Rioja.

Источник: Reuters

Тренер направлялся в Астурию на рождественские праздники. В результате столкновения жена и мать Тораля, находившиеся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести, которые не угрожают жизни пострадавших. Самому Торалю также была оказана медицинская помощь в больнице города Логроньо.

«Валенсия» на своем официальном сайте подтвердила, что Тораль попал в аварию, сбив кабана на дороге.

После 17 матчей «Валенсия» с 34 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на 11 баллов от лидирующей «Барселоны».

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