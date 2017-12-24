Клуб испанской Примеры заинтересован в Стойлове

Российский футбольный агент Рустам Раджабов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об интересе к тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову со стороны испанской «Малаги».

— Стоит ли уходить из «Астаны» Станимиру Стойлову? Вы общаетесь со многими людьми — функционерами, агентами и прочими. К нему действительно есть реальный интерес в России или, на крайний случай, в средненьких европейских клубах?

— Не так давно мне звонило руководство испанской «Малаги» и консультировалось относительно кандидатуры Стойлова. К нему есть интерес из этого клуба. У испанцев сейчас непростые времена в чемпионате и руководство ищет замену главному тренеру Хосе Мигелю Гонсалесу. Я высказал свои мысли, что на данный момент это самый сильный тренер не только в Казахстане, но и в Болгарии, который мог бы тренировать любую добротную команду в любом европейском чемпионате. Меня услышали, а дальше уже все зависит от представителей испанского клуба и самого Стойлова.

— «Кайрат» решил оставить у руля испанца Карлоса Алоса Феррера. Правильное решение?

— Во первых, Феррер относительно не так давно стал рулевым алматинцев. Я думаю, что руководству просто нужно дать время специалисту, чтобы подготовить команду на сборах, привить свой стиль, донести свои мысли футболистам, а уже после этого нужно смотреть на результат. Говорить о плюсах или минусах его работы можно будет после первой части первого круга чемпионата. Хочу добавить, что я общался с ребятами из «Кайрата» и они очень положительно отзывались о его тренировочном процессе и атмосфере внутри команды. Так что я желаю испанцу успехов.

Напомним, что 50-летний Стойлов возглавил «Астану» в июне 2014 года. В первый же сезон привел команду к чемпионству, после чего повторил этот результат еще три раза. В 2015 году «Астана» под руководством Стойлова стала первым казахстанским клубом, который дошел до группового этапа Лиги чемпионов. Его нынешний контракт с северянами истекает 31 декабря.