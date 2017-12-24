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16:13 (мск), источник: Sports.kz

Российское СМИ обозначило трансферную цель «Кайрата»

Популярный российский сайт Euro-football.ru заявил об итересе алматинского «Кайрата» к защитнику «Тамбова» Марату Быстрову.

«Игрок-открытие ФНЛ прошлого сезона был этим летом на карандаше у многих клубов российской Премьер-Лиги. Быстров с одинаковым успехом может играть по всей бровке, как слева, так и справа, что, несомненно, расширяет список его покупателей. На данный момент проходила информация, что “Рубин” рассматривает кандидатуру игрока на случай ухода Набиуллина, а “Тосно” — в случае ухода Евгения Чернова. Кроме этого, алматинский “Кайрат” активно интересуется игроком, но переход будет возможен, если в турецкий чемпионат переберется крайний защитник Суюмбаев. В случае трансфера в “Кайрат” Марат может оформить казахстанское гражданство, так как мама у игрока казашка, и тогда он не будет попадать в “Кайрате” под лимит на легионеров. Посмотрим, сможет ли Быстров сыграть в одной команде с Андреем Аршавиным. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского “Динамо”. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 180 тысяч евро, а контракт заканчивается в июне 2019 года», — написано в материале.

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