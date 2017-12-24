Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Интер» попытается арендовать Мхитаряна в январе
«Интер» всё ещё заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Интер» всё ещё заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб рассматривает вариант аренды 28-летнего футболиста сборной Армении во время зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что представители нерадзурри контактировали с Мино Райолой — агентом Генриха Мхитаряна. Руководство «Манчестер Юнайтед» готово расстаться с полузащитником, но за приемлемую цену.
В текущем сезоне Мхитарян провёл 13 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.