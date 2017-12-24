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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» попытается арендовать Мхитаряна в январе

«Интер» всё ещё заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Reuters

Миланский клуб рассматривает вариант аренды 28-летнего футболиста сборной Армении во время зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что представители нерадзурри контактировали с Мино Райолой — агентом Генриха Мхитаряна. Руководство «Манчестер Юнайтед» готово расстаться с полузащитником, но за приемлемую цену.

В текущем сезоне Мхитарян провёл 13 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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