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12:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Юве» мстит Риму, Гвардьола догнал Манчини, Спаллетти в кризисе

«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

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ИТАЛИЯ

ЩЕНСНЫ СТАЛ ГЕРОЕМ «СТАРОЙ СИНЬОРЫ», ХАМШИК ОБОШЕЛ МАРАДОНУ

«Ювентус» — «Рома» — 1:0 (Бенатиа, 18)

Будем откровенны: многим исход главного матча дня на Апеннинах казался предрешенным. Cлишком неубедительны в последних турах замыкающие лигочемпионскую четверку римляне, тогда как не пропускавшие на протяжении семи официальных матчей туринцы в главных матчах этого сезона превращаются в несокрушимую машину, остановить которую не без доли везения сумел только отстоявший на «Альянц Стэдиум» нулевую ничью «Интер».

Однако римляне начали игру очень бодро, а «Юве», как поначалу казалось, не доставало оставшегося в запасе Дибалы. Хотя по факту Игуаину не хватило силы паса, чтобы Куадрадо выскочил один на один, а преуспевшему на подборе Хедире — точности в завершающей стадии атаки. Последнее относится и к наносившему удар головой Манджукичу. Однако мощь и давление дали результат при подаче углового. Алиссон остановил удар Кьеллини, перекладина — добивание Бенатиа, но со второй попытки марокканец вколотил мяч в ворота своего бывшего клуба.

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Игроки, перебравшиеся в разное время из Рима в Турин, словно за что-то мстили «волкам». Пьянич вел игру «Старой синьоры», а герой вечера Щенсны каким-то чудом среагировал на удар Эль-Шаарави, загубившего усилия зацепившегося за мяч Джеко и вырезавшего классную передачу в штрафную Перотти. Но в целом картину первого тайма наглядно иллюстрировали 12 ударов «Юве», а такого «Рома» в этом сезоне никому не позволяла.

Понятно, что Эусебио Ди Франческо пытался в перерыве внести в игру коррективы, однако ничего не сработало. От неприятностей гостей спасала лишь удивительная расточительность Игуаина, дважды с интервалом в несколько минут палившего по воробьям из убойных позиций. Тем же, но атакуя из более сложной позиции, ответил Джеко. Это можно было расценить как намек на возможные последствия туринской расточительности.

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Проблемы у чемпиона возникли. Началось все с травмы на ровном месте блестяще игравшего Матюиди. Также в безобидной ситуации несогласованность Кьеллини и Алекса Сандру при длинной передаче Де Росси обернулась попаданием Флоренци в перекладину. Он, похоже, не сумел подстроиться под мяч, не ожидая такого подарка. Своим попаданием в каркас на это ответил в компенсированное время Пьянич, но и это было еще не самое интересное. Безумная по напряжению игра завершилась грубой ошибкой едва не ставшего анти-героем Бенатиа и чистым выходом Шика один на один, однако игрок, чей переход в «Ювентус» сорвался в последний момент, проиграл дуэль великолепному Щенсны.

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Погоня не пропускающего уже 730 минут чемпиона за «Наполи» продолжается. Интересно, каким будет положение в таблице 22 апреля, когда южане приедут в Турин?!

«Наполи» — «Сампдория» — 3:2 (Аллан, 16. Инсинье, 33. Хамшик, 39 — Г. Рамирес, 2. Квальярелла, 26, с пенальти)

После памятной победы над «Ювентусом» генуэзцы не выигрывали на протяжении четырех туров, и мало кто ждал от команда Марко Джампаоло откровений в Неаполе. Тем не менее, к середине первого тайма «Сампдория» дважды забила благодаря настырности Рамиреса, который и сам мяч в сетку послал, и заработал пенальти для Квальяреллы. 34-летний ветеран не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды, хотя повод у Фабио был: впервые с 2010 года он второй сезон подряд забивает двузначное число мячей.

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При этом гости ничего не могли поделать с высоким прессингом игравшего с заметным преимуществом «Наполи». Порой хозяева просто издевались над соперником. Особенно в случае с третьим голом, когда Аллан расправился с несколькими защитниками, и Мертенс выложил мяч Хамшику. Один из самых легких голов в карьере словака стал 116-м по счету: так одновременно красиво и просто пал рекорд клубной легенды Диего Марадоны. Но, думается, сердца болельщиков команды Маурицио Сарри в большой степени греют даже не эти цифры, а тот факт, что в последний раз «Наполи» лидировал на Рождество в сезоне-1989/90, и тогда все завершилось вторым в истории клуба скудетто.

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«Сассуоло» — «Интер» — 1:0 (Фальчинелли, 34)

Команда Лучано Спаллетти, после фиаско в прошлом туре упавшая с первого места на третье, похоже, приняла это слишком близко к сердцу. По крайней мере, в первом тайме отчетного матча миланцы лишь эпизодически оправдывали статус фаворита, а «Сассуоло» свой гол заслужил. При это удивила беспечность защитников «Интера», чьи ворота в последних двух матчах Фальчинелли поразил уже в третий раз.

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В перерыве Спаллетти удалось встряхнуть своих футболистов, «нерадзурри» переключили скорости, и Канселу заработал пенальти, заставив защитника прервать подачу в штрафную рукой. Однако радость гостей оказалась преждевременной, потому что Консильи парировал пенальти в исполнении Икарди. Иногда и несчастливые числа становятся удачными, ведь 30-летний вратарь отразил 13-й по счету 11-метровый в серии А.

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Хозяева, кстати, также могли претендовать на пенальти, однако арбитр принял сторону «Интера», а недовольного судейством наставника «Сассуоло» Джузеппе Якини удалил с тренерской скамейки. Но ни это, ни пять добавленных минут, ни рекордные в этом сезоне 48 кроссов не помогли черно-синей команде. Два поражения и один забитый мяч в трех последних турах — это, конечно, кризис. А «Сассуоло» может гордиться собой: он стал второй после «Ювентуса» командой, которая имеет положительный баланс матчей с «Интером» (+5−4)!

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«Милан» — «Аталанта» — 0:2 (Кристанте, 32. Иличич, 71)

Многострадальные миланцы соперничали с соседом по таблице, а локальным бонусом в этом противостоянии была возможность догнать в таблице «Сампдорию». Для начала команда Дженаро Гаттузо лишилась гола, потому что повтор зафиксировал игру рукой со стороны Кутроне. Неприятности «россонери» продолжила ошибка Доннаруммы, не сумевшего зафиксировать мяч в не самой сложной ситуации, чем не преминул воспользоваться лучший снайпер гостей Кристанте.

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Похоже, «Милану» снова нужно менять тренера. Хотя, непонятно, сможет ли кто-то заставить перестать ошибаться еще и Бонуччи, который элементарно не успел накрыть удвоившего счет после фланговой передачи Иличича.

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АНГЛИЯ

ДЕНЬ БОМБАРДИРОВ: РЕКОРД КЕЙНА, ЮБИЛЕИ АГУЭРО И ВАРДИ

«Эвертон» — «Челси» — 0:0

Насыщенная программа английского дня открылась матчем на «Гудисон Парк», где «ириски» продлили свою беспроигрышную серию под началом Сэма Эллардайса до шести официальных поединков. Кстати, большой Сэм обыгрывал «Челси» с пятью разными клубами. Возможно, во втором круге впервые с 2011 года ни разу не попавший в створ в первом тайме домашнего матча «Эвертон» станет шестым, однако сегодня ближе к успеху был действующий чемпион.

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Даже в отсутствие Мораты у гостей набралось 25 ударов, которые нанесли 11 полевых игроков. Однако блестяще игравший Пикфорд еще и заслужил благосклонность фортуны, когда прерывавший очередную подачу Уильямс головой пробил в перекладину собственных ворот. Как бы там ни было, команда Антонио Конте упустила шанс догнать «МЮ» и одновременно оторваться от выдавших вчера феерическую игру «Арсенала» и «Ливерпуля», зато у «Эвертона» сейчас по-настоящему рождественское настроение.

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«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 4:0 (Ауэро, 27, 79. Стерлинг, 53. Данилу, 85)

«Горожане» продолжают крушить рекорды, одержав 17-ю победу подряд. Им осталось всего два шага, чтобы повторить лучший результат в истории чемпионатов «большой пятерки». Ирония судьбы заключается в том, что Хосеп Гвардьола гонится за самим собой времен работы в «Баварии». Пока же каталонец сравнялся с достижением Роберто Манчини в «Интере».

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Интересно, что еще утром английские СМИ сообщили о недовольстве Серхио Агуэро малым количеством игрового времени. Но уже вечером аргентинец попал в стартовый состав и впервые за время выступлений в Европе сделал дубль ударами головой, что для его роста — заметное событие.

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Хотя, и не такое значимое, как 100 голов на стадионе «Этихад». Преследователи так далеко, что надежда лишь на долгую и продуктивную карьеру получившего в субботу отдых Габриэла Жезуса. Всезнающие английские статистики отметили и тот факт, что «Ман Сити» выиграл в первом круге 18 раз. Столько же, сколько его земляки из «МЮ» за весь прошлый сезон.

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По своему примечательным получился и очередной гол Стерлинга, ведь он огорчил самого удобного для себя соперника в девятый раз. Комбинация вышла на загляденье. Как, собственно, и игра «горожан» в текущем сезоне, позволившая им впервые в истории премьер-лиги забить 60 голов к Рождеству, а также записать на свой счет 100 мячей в течение календарного года. В прошлый раз таким достижением в далеком 1982 году мог похвастаться «Ливерпуль», а абсолютный рекорд в 1931-м установила «Астон Вилла» (120).

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«Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:3 (Кейн, 7, с пенальти, 69, 79)

Если предположить, что вы провели последние несколько месяцев на необитаемом острове, и только перед этим туром увидели таблицу, вас удивила бы даже не победная поступь «Ман Сити», а тот факт, что за шаг до турнирного экватора «Тоттенхэм» располагался на строчку ниже главной сенсации сезона. Однако в субботу все встало на свои места, а главные герои «шпор» обеспечили им быстрый гол. Алли заработал пенальти, а Кейн его реализовал.

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Это отличный сценарий для матчей с любящим играть вторым номером «Бернли», который, раскрывшись после перерыва, позволил Харри довести дело до седьмого в этом году хет-трика. Благодаря этому он с 15 мячами не только догнал в гонке снайперов ливерпульца Салаха, но и повторил фантастический рекорд годовой результативности, установленный в 1995 году Аланом Ширером. На счету Кейна в 2017-м 36 точных ударов, а впереди еще домашняя игра с «Саутгемптоном».

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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (Варди, 27. Магуайр, 90+4 — Мата, 40, 60)

Разозленные вылетом из Кубка лиги «красные дьяволы» с первых минут повели охоту на «лис», устроив осаду штрафной Шмайхеля. Тогда как хозяева просто ждали своего шанса, реализовав его с издевательским хладнокровием. Махрез зацепился за мяч после заброса Ндиди со своей половины поля, придержал его перед Смоллингом и, дождавшись ускорения Варди, покатил мяч на ход забившему 50-й гол в премьер-лиге снайперу. Показательно, что 21 из них (42 процента) пришлись на матчи с командами «большой шестерки», и это уже настоящий класс.

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Это было очень красиво, но не совсем логично. Два данных качества совпали, когда «МЮ» сравнял счет, а Мата продемонстрировал: тонкость исполнения удара порой гораздо эффективнее грубой силы и аккуратно пустил мяч впритирку с дальней штангой. Испанец пристрелялся, и на исходе часа игры забил еще. На этот раз — прекрасно исполнив штрафной и сделав первый с марта 2015-го дубль в матче премьер-лиги.

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Оставшееся время вместило в себя попадание Лингарда в штангу пустых ворот, удаление Амарти, отыгравшего после травмы Симпсона всего 17 минут, и выход один на один, загубленный проводившим 100-й матч за «МЮ» Рэшфордом. Мог забить и Мхитарян, которого Жозе Моуринью выпустил на поле незадолго до финального свистка. Особенный был уверен в победе, и надо было видеть его лицо, когда на четвертой добавленной минуте Лестер осчастливил Магуайр. «Юнайтед» отстает от «Сити» уже на 13 очков, и столь большого отрыва лидера к Рождеству премьер-лига еще не знала.

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ИСПАНИЯ

КОМАНДА ЧЕРЫШЕВА ПОБЕЖДАЕТ НА «МЕСТАЛЬЕ»

Испания жила не одним класико, о котором можно прочитать здесь.

«Валенсия» — «Вильярреал» — 0:1 (Бакка, 24)

В пятницу «Эспаньол» сенсационно прервал рекордную 20-матчевую беспроигрышную серию «Атлетико», а это означало, что сбавившие в последних турах темп «летучие мыши» получили возможность вернуться на второе место. К этому располагали и родная «Месталья», и возвращение в состав самого результативного полузащитника ла лиги Гонсало Гедеша. А вот арбитры к «Валенсии» благосклонны не были, и, похоже, проглядели, что открывший счет Бакка находился в офсайде. Хотя, следует признать: момент был сложным, тогда как гол Родриго незадолго до перерыва отменили из-за столь очевидного положения «вне игры», что хозяева и не попытались вступить в споры.

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В начале второго тайма уже Асенхо остановил выскочившего один на один Дзадзу. Похоже, это выбило итальянца из колеи: на исходе часа игры он в течение двух минут получил два предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве. А ведь как раз в это время преимущество «Валенсии» было ощутимым, и в интервале между двумя проступками Дзадзы Габриэл Паулиста попал в перекладину. На 80-й минуте, когда «подводники» сосредоточились на сохранении победного счета, в игру вступил Денис Черышев. Практически сразу составы уровняло удаление Тригероса, но и это не спасло команду Марселино Тораля от первого в сезоне домашнего поражения. Хотя, было бы красиво, если бы на исходе компенсированного времени примчавшийся в чужую штрафную на подачу углового голкипер Нету отправил мяч в сетку, а не куда-то на верхние ярусы трибун.

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ШОТЛАНДИЯ

УБИЙСТВО ИНТРИГИ

«Селтик» — «Абердин» — 3:0 (Лустиг, 40. Хэйс, 69. Нтчам, 76)

Большая часть Шотландии с радостью встретила новость о прервавшейся в прошлом туре на отметке 69 матчей беспроигрышной серии команды Брендана Роджерса. И дело не в нелюбви к «кельтам», а в надоевшей многим тотальной гегемонии соперника «Зенита» в плей-офф Лиги Европы. Субботы же многие ждали с робкой надеждой на появление полноценной интриги, вспоминая, как занимавший второе место «Абердин» в мае заставил «Селтик» попотеть в финале Кубка Шотландии и пропустил решающий мяч только в компенсированное время.

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Однако ожидания оказались тщетными и уничтоживший оборону гостей лидер увеличил свой отрыв до восьми очков. Пожалуй, только вера в особую магию дерби поможет через неделю упустившему шанс подняться на второе место «Рейнджерс». Хотя, столь же сложно поверить в то, что второй команде из Глазго будет не везти также, как «Абердину». Лустиг забил дальним ударом при помощи рикошета, потом мяч прямо перед воротами отскочил к огорчившему бывшую команду Хэйсу, а Нтчаму подарил выход один на один выполнивший неудачную скидку защитник.

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ЦИФРЫ ДНЯ

3 разных клуба представлял нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин, забивая в ворота «Хаддерсфилда». При этом форвард огорчал этого соперника еще во втором и третьем по силе английских дивизионах, выступая за «КПР» и «Суиндон».

3 раза в галисийских дерби игроки «Сельты» делали дубли на стадионе «Риасор». Сегодня отличился Яго Аспас, а прошлый раз подобное достижение было зафиксировано в 1949 году.

3-й раз в одном туре чемпионата Англии голами отметились братья Джордан и Андре Айю, выступающие за «Вест Хэм» и «Суонси».

3 раза в декабрьских матчах забивали в свои ворота соперники АЗ. Ни одной команде не везло так часто на протяжении текущего чемпионата Голландии.

4 раза в двух последних турах чемпионата Турции ассистировал партнерам по «Фенербахче» бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

7 голевых передач на счету нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле. Это лучший показатель среди форвардов в серии А.

15 очков потерял в первом круге турецкого первенства «Бешикташ». Для сравнения, за весь прошлый чемпионский сезон «орлы» не досчитались 17 баллов.

17 секунд потребовалось нападающему «Торино» Яго Фальке, чтобы открыть счет в матче против СПАЛа. Это повторение рекорда текущего чемпионата Италии, который в 4-м туре установил нападающий «Сампдории» Дуван Сапата.

30 лет ни одной команде не удавалось выиграть все домашние матчи в голландской лиге в течении календарного года. В 2017-м, как и в 1997-м, этого добился ПСВ.

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