По «стандартной» схеме. «Ювентус» обыграл «Рому» и продолжил погоню за «Наполи»
Туринский «Ювентус» на своем поле отстоял минимальную победу над столичной «Ромой» и продолжил преследование «Наполи» в чемпионате Италии.
Туринский «Ювентус» на своем поле отстоял минимальную победу над столичной «Ромой» и продолжил преследование «Наполи» в чемпионате Италии.
В ПОГОНЕ ЗА «НАПОЛИ»
Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри неожиданно решил оставить в запасе звездного нападающего Пауло Дибалу, забившего в середине недели в ворота «Дженоа» в Кубке Италии (2:0). Вместо аргентинца в поддержку Гонсало Игуаину слева в атаке появился более работоспособный Марио Манджукич. Справа, по традиции, вышел Хуан Куадрадо.
Хозяева выбрали привычную для себя расстановку 4−3−3, с первых минут давая понять римлянам серьезность своего настроя, поскольку лидер сезона «Наполи» несколькими часами ранее обыграл «Сампдорию» (3:2) и довел отрыв от преследователей до четырех очков.
В первые полчаса перед гостями стояла задача не пропустить, поскольку «Ювентус» больше всего мячей забивает на стартовом отрезке матчей, однако им этого не удалось. С первых минут футболисты
БЕЗЗУБАЯ «ВОЛЧИЦА»
Гости через несколько минут ответили убойной контратакой. Эдин Джеко зацепился за мяч в середине поля и бросил его налево Диего Перотти, который промчался по флангу и зряче выкатил его на линию вратарской Стефану
У гостей комбинационная игра в первые 45 минут не клеилась вообще. Троица центральных полузащитников Миралем Пьянич — Сами Хедира — Блез Матюиди вчистую выиграла середину поля у своих оппонентов, вытеснив их атакующие потуги на фланги. Форварду Джеко даже пришлось опускаться в среднюю линию в поисках мяча и там вступать в единоборства, однако в опасной близости от ворот босниец его так ни разу и не получил.
Показательна статистика ударов (12−4) и попаданий в створ (4−1) по итогам первой половины встречи.
«ГОСТЕПРИИМСТВО» ИГУАИНА
В перерыве наставнику римлян Эусебио Ди Франческо надо было кардинально менять игру команды, однако начало второго тайма стало логическим продолжением первого. «Ювентус» уверенно контролировал игру и даже мог увеличить преимущество — Хедира проникающей передачей нашел в центре штрафной гостей Игуаина, но тот из убойной позиции пробил над перекладиной.
Впрочем,
Ди Франческо в попытке
«СТАРАЯ СИНЬОРА» УСТАЛА
Несмотря на все сложности, последней 10-минутке гости имели несколько реальных возможностей спасти матч. На 80-й минуте Даниэле Де Росси передачей из глубины нашел на дальней штанге Алессандро Флоренци, который слета «парашютом» перебросил Щенсны, но мяч попал в перекладину, а к добиванию итальянский полузащитник оказался не готов.
За пять минут до окончания основного времени матча Ди Франческо снял с игры капитана Де Росси, выпустив вместо него 20-летнего Дженгиза Ундера. И через несколько минут турецкому полузащитнику представилась возможность пробить с острого угла — Щенсны парировал удар в ближнем углу и перевел мяч на угловой.
Таким образом, туринский «Ювентус» отстоял победу, вернув очковое отставание от лидера чемпионата Италии из Неаполя. «Рома» осталась на четвертой строчке, но она