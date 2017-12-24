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01:08 (мск), источник: Советский спорт

По «стандартной» схеме. «Ювентус» обыграл «Рому» и продолжил погоню за «Наполи»

Туринский «Ювентус» на своем поле отстоял минимальную победу над столичной «Ромой» и продолжил преследование «Наполи» в чемпионате Италии.

Источник: Советский спорт

В ПОГОНЕ ЗА «НАПОЛИ»

Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри неожиданно решил оставить в запасе звездного нападающего Пауло Дибалу, забившего в середине недели в ворота «Дженоа» в Кубке Италии (2:0). Вместо аргентинца в поддержку Гонсало Игуаину слева в атаке появился более работоспособный Марио Манджукич. Справа, по традиции, вышел Хуан Куадрадо.

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 18, 23.12.2017, 22:45
Ювентус
1Рома0

Хозяева выбрали привычную для себя расстановку 4−3−3, с первых минут давая понять римлянам серьезность своего настроя, поскольку лидер сезона «Наполи» несколькими часами ранее обыграл «Сампдорию» (3:2) и довел отрыв от преследователей до четырех очков. Желто-красные, в свою очередь, хотя и шли в турнирной таблице на четвертой позиции, по потерянным очкам отставали от команды Маурицио Сарри всего на один балл и отлично понимали, какие возможности предоставила бы победа в Турине.

В первые полчаса перед гостями стояла задача не пропустить, поскольку «Ювентус» больше всего мячей забивает на стартовом отрезке матчей, однако им этого не удалось. С первых минут футболисты черно-белые завладели инициативой и уже на 18-й минуте открыли счет. Мехди Бенатиа подкараулил отскок в чужой штрафной и со второй попытки переиграл голкипера гостей Алисона Бекера. Этот мяч стал для «Ромы» первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, пропущенным со стандарта (не считая 11-метровых ударов).

БЕЗЗУБАЯ «ВОЛЧИЦА»

Гости через несколько минут ответили убойной контратакой. Эдин Джеко зацепился за мяч в середине поля и бросил его налево Диего Перотти, который промчался по флангу и зряче выкатил его на линию вратарской Стефану Эль-Шаарави. Последний с нескольких метров попал в выскочившего с линии ворот Войцеха Щенсны. Однако других моментов в первом тайме у «волков» не было, тогда как вышедший на острие туринских атак Игуаин к тому моменту уже несколько раз потревожил Алисона.

Гол не изменил хода матча. Выйдя вперед, «старая синьора» продолжила гнуть свою линию, ища слабые места в обороне соперника, но ее атакам не хватало скорости, а передачам с фланга на маячивших в штрафной Игуаина и Манджукича — точности.

У гостей комбинационная игра в первые 45 минут не клеилась вообще. Троица центральных полузащитников Миралем Пьянич — Сами Хедира — Блез Матюиди вчистую выиграла середину поля у своих оппонентов, вытеснив их атакующие потуги на фланги. Форварду Джеко даже пришлось опускаться в среднюю линию в поисках мяча и там вступать в единоборства, однако в опасной близости от ворот босниец его так ни разу и не получил.

Показательна статистика ударов (12−4) и попаданий в створ (4−1) по итогам первой половины встречи.

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«ГОСТЕПРИИМСТВО» ИГУАИНА

В перерыве наставнику римлян Эусебио Ди Франческо надо было кардинально менять игру команды, однако начало второго тайма стало логическим продолжением первого. «Ювентус» уверенно контролировал игру и даже мог увеличить преимущество — Хедира проникающей передачей нашел в центре штрафной гостей Игуаина, но тот из убойной позиции пробил над перекладиной.

Впрочем, кое-что изменилось. Если в первые 45 минут туринцы при потере мяча достаточно глубоко садились в оборону, то после перерыва включили прессинг. Для футболистов «Ромы» этот ход стал откровением — потери на своей половине поля стали регулярными, и в том, что хозяева не забили второй мяч, они могут винить только себя. Ну и, конечно, конкретно Игуаина.

Ди Франческо в попытке что-то изменить выпустил на замену инертным Эль-Шаарави и Кевину Стротману Патрика Шика и Лоренцо Пеллегрини. У «волков» задвигался мяч и даже получилось доставить мяч в штрафную площадь на Джеко, но Джорджо Кьеллини, не проигравший за 90 минут ни одного единоборства, подстраховал партнеров.

«СТАРАЯ СИНЬОРА» УСТАЛА

Несмотря на все сложности, последней 10-минутке гости имели несколько реальных возможностей спасти матч. На 80-й минуте Даниэле Де Росси передачей из глубины нашел на дальней штанге Алессандро Флоренци, который слета «парашютом» перебросил Щенсны, но мяч попал в перекладину, а к добиванию итальянский полузащитник оказался не готов.

За пять минут до окончания основного времени матча Ди Франческо снял с игры капитана Де Росси, выпустив вместо него 20-летнего Дженгиза Ундера. И через несколько минут турецкому полузащитнику представилась возможность пробить с острого угла — Щенсны парировал удар в ближнем углу и перевел мяч на угловой.

А самый реальный момент спасти игру уже в добавленное арбитром время имел вышедший на замену Шик. Воспользовавшись ошибкой защитников, он убежал один на один с Щенсны, но перенервничал и проиграл дуэль вратарю.

Таким образом, туринский «Ювентус» отстоял победу, вернув очковое отставание от лидера чемпионата Италии из Неаполя. «Рома» осталась на четвертой строчке, но она по-прежнему имеет преимущество над идущим третьим «Интером» за счет того, что имеет матч в запасе.

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