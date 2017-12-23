Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Рому»
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 18-й минуте забил Мехди Бенатиа. Марокканский защитник воспользовался неудачной игрой обороны римлян после подачи с углового и со второй попытки добил мяч в ворота Алисона Бекера.
«Ювентус» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Рома» (38) располагается на четвёртой позиции.
|Массимилиано Аллегри
|Эусебио Ди Франческо
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Тальявенто (Италия)