«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Рому»

Источник: Reuters

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 18-й минуте забил Мехди Бенатиа. Марокканский защитник воспользовался неудачной игрой обороны римлян после подачи с углового и со второй попытки добил мяч в ворота Алисона Бекера.