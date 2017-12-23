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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Рому»

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 18-й минуте забил Мехди Бенатиа. Марокканский защитник воспользовался неудачной игрой обороны римлян после подачи с углового и со второй попытки добил мяч в ворота Алисона Бекера.

«Ювентус» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Рома» (38) располагается на четвёртой позиции.

Ювентус 1:0
Первый тайм: 1:0
Рома
23.12.2017, 22:45 основной раунд: 18-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Эусебио Ди Франческо
Голы
18′ Мехди Бенатиа 4
Составы
Войчех Щенсны 23
Андреа Барцальи 15
82′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
Мехди Бенатиа 4
Сами Хедира 6
Миралем Пьянич 5
Гонсало Игуаин 9
Марио Манджукич 17
79′ Блэз Матюиди 14
Клаудио Маркизио 8
52′ 77′ Хуан Куадрадо 7
Федерико Бернардески 33
1 Алиссон
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов 90+3′
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
9 Эдин Джеко
8 Диего Перотти
6 Кевин Стротман 71′
7 Лоренцо Пеллегрини 87′
16 Даниэле Де Росси 86′ 23′
17 Дженгиз Ундер
92 Стефан Эль-Шаарави 67′
14 Патрик Шик
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 2
3 Угловые 5
9 Фолы 13
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Паоло Тальявенто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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