«Манчестер Юнайтед» в большинстве на 94-й минуте упустил победу над «Лестером»

Источник: AP 2017

Встреча проходила в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась со счетом 2:2.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 19, 23.12.2017, 22:45 Лестер 2 Манчестер Юнайтед 2

На исходе получаса игры Рияд Марез у штрафной площади остановил мяч и выполнил передачу в штрафную площадь на Джейми Варди, который уверенно отправил мяч в дальний угол ворот. На 40-й минуте Антони Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади на Джесси Лингарда, тот сбросил мяч под удар Хуану Мате, который поразил угол ворот.

В середине второго тайма Мата со стандарта классно пробил в дальний от голкипера угол и не оставил вратарю «лис» шансов на спасение. На 74-й минуте Даниэль Амарти в центре поля сбил Маркуса Рашфорда, получил вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать. На 94-й минуте Марк Олбрайтон выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Гарри Магир оторвался от соперника и в касание отправил мяч в ворота.