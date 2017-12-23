Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сельта» обыграла «Депортиво» в чемпионате Испании
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Субботний матч в
Следующий матч «Сельта», которая набрала 21 очко и поднялась на 11-е место турнирной таблицы, проведет 7 января дома против мадридского «Реала». «Депортиво», опустившееся на 18-ю строчку (15 очков), в этот же день сыграет на выезде с «Вильярреалом».
|Кристобаль Паррало
|Хуан Карлос Унсуэ
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|1
|20
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)