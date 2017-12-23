«Сельта» обыграла «Депортиво» в чемпионате Испании

Субботний матч в Ла-Корунье завершился победой гостей со счетом 3:1. В составе «Сельты» дубль сделал Яго Аспас (40-я и 53-я минуты), еще один гол на счету Даниэля Васса (3). У «Депортиво» отличился Флорин Андоне (59).

Следующий матч «Сельта», которая набрала 21 очко и поднялась на 11-е место турнирной таблицы, проведет 7 января дома против мадридского «Реала». «Депортиво», опустившееся на 18-ю строчку (15 очков), в этот же день сыграет на выезде с «Вильярреалом».