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23 декабря, источник: Р-Спорт

«Сельта» обыграла «Депортиво» в чемпионате Испании

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Футболисты «Сельты» на выезде одержали победу над «Депортиво» в 17-м туре чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Субботний матч в Ла-Корунье завершился победой гостей со счетом 3:1. В составе «Сельты» дубль сделал Яго Аспас (40-я и 53-я минуты), еще один гол на счету Даниэля Васса (3). У «Депортиво» отличился Флорин Андоне (59).

Следующий матч «Сельта», которая набрала 21 очко и поднялась на 11-е место турнирной таблицы, проведет 7 января дома против мадридского «Реала». «Депортиво», опустившееся на 18-ю строчку (15 очков), в этот же день сыграет на выезде с «Вильярреалом».

Депортиво 1:3
Первый тайм: 0:2
Сельта
23.12.2017, 20:30 основной раунд: 17-й тур Riazor
Главные тренеры
Кристобаль Паррало Хуан Карлос Унсуэ
Голы
59′ Флорин Андоне 10
18 Даниэль Васс (П. Систо) 3′
10 Яго Аспас (М. Гомес) 40′
10 Яго Аспас 53′
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Луиш Карлуш Луизинью 16
дос Сантос Торрес Гильерме 20
44′ Сельсо Борхес 22
Перес Мартинес Лукас 7
Лопес Альварес Адриан 15
49′ 66′ Фабиан Шер 24
Федерико Вальверде 17
45′ Эмре Чолак 8
Флорин Андоне 10
81′ де Пареха Карлес Хиль 11
Борха Валье 19
13 Вейга Рубен Бланко 62′
2 Уго Мальо 90+3′
19 Хонатан Хонни Кастро
20 Серхио Гомес
22 Густаво Даниэль Кабраль
8 Пабло Эрнандес
14 Станислав Лоботка
10 Яго Аспас
11 Пионе Систо 71′
21 Эмре Мор
18 Даниэль Васс 90′
26 Брайс Мендес
7 Макси Гомес 79′
6 Неманья Радойя
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
3 Угловые 1
20 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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