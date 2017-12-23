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23 декабря, источник: ТАСС

Три гола Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в чемпионате Англии

ТАСС, 23 декабря. «Тоттенхэм» победил «Бёрнли» со счетом 3:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Все три мяча забил Гарри Кейн (7-я, 69-я и 79-я минуты).

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице с 34 очками, «Бёрнли» — седьмое (32).

В следующем матче 26 декабря «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», «Бёрнли» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».

Бернли 0:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
23.12.2017, 20:30 основной раунд: 19-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Маурисио Покеттино
Голы
10 Харри Кейн 7′
10 Харри Кейн (М. Сиссоко) 69′
10 Харри Кейн (Д. Алли) 79′
Составы
Ник Поуп 29
Чарли Тэйлор 3
Бен Ми 6
Филлип Бардсли 26
Кевин Лонг 28
Джек Корк 4
88′ Стивен Дефур 16
Йохан Гвюдмундссон 17
71′ Джефф Хендрик 13
Сэм Воукс 9
86′ Скотт Арфилд 37
Наки Уэллс 21
35′ Крис Вуд 11
Эшли Барнс 10
1 Юго Ллорис
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
24 Серж Орье
33 Бен Дэйвис
17 Мусса Сиссоко 57′
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер 83′
11 Эрик Ламела
20 Деле Алли 87′ 4′
18 Фернандо Льоренте
7 Сон Хын Мин 78′
19 Мусса Дембеле
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 8
4 Угловые 4
10 Фолы 10
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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