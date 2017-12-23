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Три гола Кейна помогли «Тоттенхэму» разгромить «Бёрнли» в чемпионате Англии
ТАСС, 23 декабря. «Тоттенхэм» победил «Бёрнли» со счетом 3:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 23 декабря. «Тоттенхэм» победил «Бёрнли» со счетом 3:0 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Все три мяча забил Гарри Кейн (7-я, 69-я и 79-я минуты).
«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице с 34 очками, «Бёрнли» — седьмое (32).
В следующем матче 26 декабря «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», «Бёрнли» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».
|Бернли
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Шон Дайч
|Маурисио Покеттино
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)