«Милан» уступил «Аталанте» в чемпионате Италии

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась победой «Аталанты» со счетом 2:0. Голы забили Бриан Кристанте (32-я минута) и Йосип Иличич (71).

«Аталанта» набрала 27 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А, «Милан» (24) идет 11-м.