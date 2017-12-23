Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Милан» уступил «Аталанте» в чемпионате Италии
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась победой «Аталанты» со счетом 2:0. Голы забили Бриан Кристанте (32-я минута) и Йосип Иличич (71).
«Аталанта» набрала 27 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А, «Милан» (24) идет 11-м.
Следующий матч «Аталанта» проведет 30 декабря дома против «Кальяри». «Милан» в этот же день сыграет на выезде против «Фиорентины».
|Дженнаро Гаттузо
|Джанпьеро Гасперини
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|7
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)