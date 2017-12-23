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23 декабря, источник: Р-Спорт

«Милан» уступил «Аталанте» в чемпионате Италии

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Футболисты «Милана» потерпели домашнее поражение от «Аталанты» в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Милане, завершилась победой «Аталанты» со счетом 2:0. Голы забили Бриан Кристанте (32-я минута) и Йосип Иличич (71).

«Аталанта» набрала 27 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице серии А, «Милан» (24) идет 11-м.

Следующий матч «Аталанта» проведет 30 декабря дома против «Кальяри». «Милан» в этот же день сыграет на выезде против «Фиорентины».

Милан 0:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
23.12.2017, 20:00 основной раунд: 18-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Джанпьеро Гасперини
Голы
4 Бриан Кристанте 32′
72 Йосип Иличич (Л. Спинаццола) 71′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Леонардо Бонуччи 19
Иньяцио Абате 20
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
40′ Франк Кессье 79
Фабио Борини 11
31′ Патрик Кутроне 63
76′ Джакомо Бонавентура 5
Хакан Чалханоглу 10
84′ Риккардо Монтоливо 18
Лукас Билья 21
82′ Никола Калинич 7
Андре Силва 9
1 Этрит Бериша
3 Рафаэл Толой
5 Андреа Мазиелло
13 Маттиа Кальдара
33 Ханс Хатебур
11 Ремо Фройлер
15 Мартен де Рон
37 Леонардо Спинаццола
10 Алехандро Дарио Гомес
4 Бриан Кристанте 80′
27 Ясмин Куртич
29 Андреа Петанья 64′
72 Йосип Иличич
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 7
7 Угловые 4
17 Фолы 11
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
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Аталанта
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