«Эвертон» объявил о рекордных доходах команды

Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Мерсисайдцы заработали 171,3 миллиона фунтов, что на 50 млн фунтов больше, чем прошлый рекорд команды, зафиксированный по итогам сезона-2014/15.

После выплаты налогов прибыль команды составила 30 млн фунтов, хотя прошлый финансовый год «ириски» завершили с убытком в 24,3 млн фунтов.

Сезон 2016/17 «Эвертон» завершил на седьмом месте в таблице, пробившись в Лигу Европы. В нынешнем году после 18 туров команда идет на девятом месте с 25 очками.