Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
«Эвертон» объявил о рекордных доходах команды
Ливерпульский «Эвертон» объявил о доходах команды по итогам сезона 2016/17 годов.
Ливерпульский «Эвертон» объявил о доходах команды по итогам сезона 2016/17 годов.
Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Мерсисайдцы заработали 171,3 миллиона фунтов, что на 50 млн фунтов больше, чем прошлый рекорд команды, зафиксированный по итогам сезона-2014/15.
После выплаты налогов прибыль команды составила 30 млн фунтов, хотя прошлый финансовый год «ириски» завершили с убытком в 24,3 млн фунтов.
Сезон 2016/17 «Эвертон» завершил на седьмом месте в таблице, пробившись в Лигу Европы. В нынешнем году после 18 туров команда идет на девятом месте с 25 очками.
Ранее сообщалось о доходах «Баварии» в сезоне 2016/17.