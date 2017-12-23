«Эвертон» объявил о рекордных доходах команды

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Полупрозрачный наряд невесты принца Гарри возмутил британцев
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Путин на просьбу Миронова о званиях артистов: здрасьте, приехали
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
Лестер2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
23.12
Ювентус1
Рома0
Футбол. Зарубежный
23.12
Бернли0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
23.12
Депортиво1
Сельта3
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан0
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
23.12
Валенсия0
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
23.12
Брайтон & Хоув1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
23.12
Манчестер Сити4
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
23.12
Суонси1
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
23.12
Стоук Сити3
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
23.12
Саутгемптон1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
23.12
Вест Хэм Юнайтед2
Ньюкасл Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
23.12
Дженоа1
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
23.12
СПАЛ2
Торино2
Футбол. Зарубежный
23.12
Сассуоло1
Интер0
Футбол. Зарубежный
23.12
Наполи3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
23.12
Удинезе4
Верона0
Футбол. Зарубежный
23.12
Эвертон0
Челси0
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Как идут переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе
Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
23 декабря, источник: Газета.Ру

«Эвертон» объявил о рекордных доходах команды

Ливерпульский «Эвертон» объявил о доходах команды по итогам сезона 2016/17 годов.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Мерсисайдцы заработали 171,3 миллиона фунтов, что на 50 млн фунтов больше, чем прошлый рекорд команды, зафиксированный по итогам сезона-2014/15.

После выплаты налогов прибыль команды составила 30 млн фунтов, хотя прошлый финансовый год «ириски» завершили с убытком в 24,3 млн фунтов.

Сезон 2016/17 «Эвертон» завершил на седьмом месте в таблице, пробившись в Лигу Европы. В нынешнем году после 18 туров команда идет на девятом месте с 25 очками.

Ранее сообщалось о доходах «Баварии» в сезоне 2016/17.

Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Первый канал объяснил отказ от «Иронии судьбы» на Новый год
Зачем России нужные военные базы в Африке и на Ближнем Востоке
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Как идут переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе
Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Год хоккея: гегемония СКА и странная Олимпиада
«Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче с МЮ
Журова объяснила большое количество медалей россиян на ОИ-2014
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь