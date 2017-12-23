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14:33 (мск)

«Реал» играет с «Барселоной» (видеотрансляция)

В чемпионате Испании по футболу проходит очередной раунд классического противостояния.

Источник: AFP 2017

В испанской лиге в рамках 17-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона». Вековое противостояние между сильнейшими клубами страны называется «эль класико».

В составе команд на поле выйдут Лионель Месси и Криштиану Роналду, многократные обладатели главной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч».

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате с 42 очками после 16 игр. У мадридского «Реала», сыгравшего на одну игру меньше из-за участия в клубном чемпионате мира — 31 очко.

В последний раз в рамках чемпионата команды встречались в апреле. Тогда выездную победу со счетом 3:2 одержала «Барселона».

17-й тур закрывает первую половину чемпионата Испании, который возобновится после рождественских и новогодних праздников.

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