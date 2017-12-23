«Реал» играет с «Барселоной» (видеотрансляция)
В чемпионате Испании по футболу проходит очередной раунд классического противостояния.
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В чемпионате Испании по футболу проходит очередной раунд классического противостояния.
В испанской лиге в рамках 17-го тура на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона». Вековое противостояние между сильнейшими клубами страны называется «эль класико».
В составе команд на поле выйдут Лионель Месси и Криштиану Роналду, многократные обладатели главной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотой мяч».
На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате с 42 очками после 16 игр. У мадридского «Реала», сыгравшего на одну игру меньше
В последний раз в рамках чемпионата команды встречались в апреле. Тогда выездную победу со счетом 3:2 одержала «Барселона».
17-й тур закрывает первую половину чемпионата Испании, который возобновится после рождественских и новогодних праздников.