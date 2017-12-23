Жены и подруги футболистов класико

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
перерыв
СПАЛ1
Торино2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло1
Интер0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе2
Верона0
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Сельта
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал0
Барселона3
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
15:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Жены и подруги футболистов класико

Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».

Источник: Чемпионат.com

Главным футбольным матчем на планете остаётся встреча «Реала» и «Барселоны». Сравним группы поддержки этих команд — а именно преданных жён и подруг футболистов.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Реала» Криштиану Роналду

Недавно у Криштиану и Джорджины родилась дочка — Алана Мартина. Свадьба влюблённых намечена на 2018 год, а пока они наслаждаются семейной жизнь. Джорджина говорит, что счастлива с Криштиану. Роналду будет стараться порадовать свою семью забитыми голами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

Со своей женой Месси познакомился очень давно, ведь она была сестрой его друга. Из-за родителей молодым пришлось расстаться, а через десять лет они снова сошлись и уже никогда больше не расставались. Всё свободное время Лео проводит с любимой и точно захочет порадовать её сегодня голами в ворота «Реала.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кора Готье, жена нападающего «Реала» Карима Бензема

Недавно Бензема исполнилось 30 лет, к этой дате французский футболист подошёл с новым имиджем. Больше никаких скандалов от Карима, он теперь семейный человек. Кора с супругом ведут спокойную семейную жизнь и воспитывают сына Ибрагима. Посвятит ли Бензема свой гол супруге?

Во время загрузки произошла ошибка.

Шакира, жена защитника «Барселоны» Херарда Пике

Кто такая Шакира рассказывать не нужно. Популярную певицу знают во всём мире, как и её мужа. Пике не упускает возможности в своих интервью рассказать, как он счастлив со своей супругой. Самые важные матчи своего мужа Шакира привыкла смотреть на стадионе, не упустит она такую возможность и в этот раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сара Саламо, девушка полузащитника «Реала» Иско

Девушка Иско — популярная в Испании актриса. Кроме съёмок в сериалах, она много борется за права женщин и животных. Пару впервые заметили вместе в театре и теперь они не расстаются ни на минуту. Сара обязательно придёт на стадион сегодня, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Во время загрузки произошла ошибка.

София Бальби, жена нападающего «Барселоны» Луиса Суареса

История любви Луиса и Софии подойдёт для голливудского фильма. В детстве Суарес рос в бедной семье и именно любовь к Софии заставила его стать хорошим футболистом. Теперь Суарес может не переживать о своём кошельке. Он счастливо живёт вместе со своей любимой супругой и двумя детьми. По словам Луиса, он никогда бы не стал таким успешным футболистом, если бы не София.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилар Рубио, жена защитника «Реала» Серхио Рамоса

Серхио и Пилар вместе почти пять лет. У пары двое сыновей: Серхио Рамос-Рубио-младший и просто Марк. Пилар работает моделью, снимается в кино и рекламе, участвует в телевизионных шоу. Но сейчас все дела отходят на второй план, ведь в семье Рамоса ожидается пополнение. Однако, Пилар говорит, что не пропустит главный матч этого года и поддержит мужа на трибуне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Корал Симанович, девушка защитника «Барселоны» Серхи Роберто

Корал и Серхи встречаются три года. По одной из версий, их познакомила спортивная журналистка Мелисса Хименез — жена экс-защитника «Барселоны» Марка Бартры. Корал работает моделью, а всё свободное время привыкла проводить вместе с Серхи. Девушка ходит почти на все матчи Роберто и точно будет поддерживать его на стадионе сегодня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайна последнего прыжка. Так зачем юная чемпионка шагнула с 10-го этажа?
Алисы в стране чудес. Календарь косплея-2018 по League of Legends
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь