Жены и подруги футболистов класико
Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Главным футбольным матчем на планете остаётся встреча «Реала» и «Барселоны». Сравним группы поддержки этих команд — а именно преданных жён и подруг футболистов.
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Реала» Криштиану Роналду
Недавно у Криштиану и Джорджины родилась дочка — Алана Мартина. Свадьба влюблённых намечена на 2018 год, а пока они наслаждаются семейной жизнь. Джорджина говорит, что счастлива с Криштиану. Роналду будет стараться порадовать свою семью забитыми голами.
Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси
Со своей женой Месси познакомился очень давно, ведь она была сестрой его друга.
Кора Готье, жена нападающего «Реала» Карима Бензема
Недавно Бензема исполнилось 30 лет, к этой дате французский футболист подошёл с новым имиджем. Больше никаких скандалов от Карима, он теперь семейный человек. Кора с супругом ведут спокойную семейную жизнь и воспитывают сына Ибрагима. Посвятит ли Бензема свой гол супруге?
Шакира, жена защитника «Барселоны» Херарда Пике
Кто такая Шакира рассказывать не нужно. Популярную певицу знают во всём мире, как и её мужа. Пике не упускает возможности в своих интервью рассказать, как он счастлив со своей супругой. Самые важные матчи своего мужа Шакира привыкла смотреть на стадионе, не упустит она такую возможность и в этот раз.
Сара Саламо, девушка полузащитника «Реала» Иско
Девушка Иско — популярная в Испании актриса. Кроме съёмок в сериалах, она много борется за права женщин и животных. Пару впервые заметили вместе в театре и теперь они не расстаются ни на минуту. Сара обязательно придёт на стадион сегодня, чтобы поддержать своего возлюбленного.
София Бальби, жена нападающего «Барселоны» Луиса Суареса
История любви Луиса и Софии подойдёт для голливудского фильма. В детстве Суарес рос в бедной семье и именно любовь к Софии заставила его стать хорошим футболистом. Теперь Суарес может не переживать о своём кошельке. Он счастливо живёт вместе со своей любимой супругой и двумя детьми. По словам Луиса, он никогда бы не стал таким успешным футболистом, если бы не София.
Пилар Рубио, жена защитника «Реала» Серхио Рамоса
Серхио и Пилар вместе почти пять лет. У пары двое сыновей: Серхио
Корал Симанович, девушка защитника «Барселоны» Серхи Роберто
Корал и Серхи встречаются три года. По одной из версий, их познакомила спортивная журналистка Мелисса Хименез — жена