На кого ставят Мостовой, Кержаков и другие экс-испанцы в класико
Россияне, поигравшие в Испании, дают прогнозы на суперматч «Реал» — «Барселона».
Россияне, поигравшие в Испании, дают прогнозы на суперматч «Реал» — «Барселона».
1. Ваш прогноз на «класико»
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Сельты»:
— Болеть буду за «Барселону». Другое дело, что ситуация странная. У «Барселоны» большой отрыв, мадридский «Реал» пропустил игру
Дмитрий Черышев, бывший нападающий хихонского «Спортинга»:
— Это интереснейший матч. Все команды перед новогодними каникулами стараются показать хороший результат и уйти в отличном настроении в отпуск. Я бы всем пожелал посмотреть игру «Реал» Мадрид — «Барселона». Сейчас «Реал» находится не на первом месте, а на четвёртом, поэтому ему нужно цепляться, набирать очки и приближаться к лидеру. Матч получится захватывающим, и «сливочные» победят 2:1.
Владислав Радимов, бывший полузащитник «Реала Сарагоса»:
— И «Реал», и «Барселона» сейчас очень хорошо выглядят, поэтому будет интересный матч. Игра на три результата. Но я думаю, что мадридский клуб в большей степени фаворит за счёт своего стадиона. Я думаю, «Реал» выиграет со счётом 3:2.
Дмитрий Галямин, бывший защитник «Эспаньола»:
— «Барселону» устроит ничья с точки зрения турнирной таблицы. Предсказать результат будет трудно, голов будет много. Но поставлю
Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник «Реала Сосьедад»:
— Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счётом. Они лучше сейчас выглядят.
Александр Кержаков, бывший нападающий «Севильи»:
— Для меня результат не самое главное, хочется большого количества забитых мячей. Но болеть буду за Месси и «Барселону».
2. «Барселона» — чемпион?
Мостовой:
— Отрыв от второго места шесть очков, а от «Реала» все десять. В Испании всегда смотрят только на отрывы этих двух команд. Обе команды в любой момент могут друг друга догнать. Отставание у мадридцев большое, но всё равно все боятся, потому что команда Зидана в любой момент может догнать «Барселону».
Черышев:
— Очень много было чемпионатов, где к новогодним каникулам разрыв был порядка
Радимов:
— Можно ли назвать «Барселону» чемпионом? Я так не думаю. Это не та «Барса», которая была при Хави, Иньесте, Неймаре. Ей придётся сложнее, да и сам чемпионат Испании всегда непредсказуем.
Галямин:
— Всё будет зависеть от завтрашнего матча как раз. Если «Барселона» сумеет победить, то чемпионство от них уже не уйдёт. Поэтому «Реалу» надо завтра побеждать.
Хохлов:
— Отыгрывались и куда более весомые расстояния. Завтра определяющий матч. Если мадридцы выиграют, то поймают эмоциональный подъём. В случае поражения потеряют всякие шансы.
Кержаков:
— Завтрашний матч даст ответ на вопрос чемпионства. Либо «Реал» останется в гонке, либо он окончательно отвалится.
3. Почему «Реал» пока буксует?
Мостовой:
— Я бы не сказал, что мадридцы буксуют. Как можно об этом говорить, если команда впервые в истории футбола выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. Тут слово «буксует» вообще не подходит.
Черышев:
— У мадридцев сейчас идут перестановки, состав очень сильно обновляется. В команде стало намного больше молодых футболистов, которые пока никак не наберут обороты, соответствующие «Реалу» Мадрид.
Радимов:
— К сожалению, у нас не показывают матчи Примеры, и сам я их очень редко смотрю.
Галямин:
— «Реал» буксует после двух титулов Лиги чемпионов. Психологически тяжело сохранить мотивацию после таких двух сезонов. Доказывать в каждой игре становится тяжелее.
Хохлов:
— Спады бывают у всех команд. Не думаю, что это психология, все игроки опытные. Такие моменты бывают, когда спад нельзя объяснить.
Кержаков:
— Вряд ли спад был