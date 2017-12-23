На кого ставят Мостовой, Кержаков и другие экс-испанцы в класико

Источник: Reuters

1. Ваш прогноз на «класико»

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Сельты»:

— Болеть буду за «Барселону». Другое дело, что ситуация странная. У «Барселоны» большой отрыв, мадридский «Реал» пропустил игру из-за клубного чемпионата мира. У «Реала» — это последний шанс сократить отставание. Давно такого преимущества мы не видели. Интересно, кто в каком состоянии будет, потому что мадридский клуб будет нервничать. К тому же в очень раннее время играют, такого в Испании никогда не было. Поставлю на ничью 2:2.



Дмитрий Черышев, бывший нападающий хихонского «Спортинга»:

— Это интереснейший матч. Все команды перед новогодними каникулами стараются показать хороший результат и уйти в отличном настроении в отпуск. Я бы всем пожелал посмотреть игру «Реал» Мадрид — «Барселона». Сейчас «Реал» находится не на первом месте, а на четвёртом, поэтому ему нужно цепляться, набирать очки и приближаться к лидеру. Матч получится захватывающим, и «сливочные» победят 2:1.

Владислав Радимов, бывший полузащитник «Реала Сарагоса»:

— И «Реал», и «Барселона» сейчас очень хорошо выглядят, поэтому будет интересный матч. Игра на три результата. Но я думаю, что мадридский клуб в большей степени фаворит за счёт своего стадиона. Я думаю, «Реал» выиграет со счётом 3:2.



Дмитрий Галямин, бывший защитник «Эспаньола»:

— «Барселону» устроит ничья с точки зрения турнирной таблицы. Предсказать результат будет трудно, голов будет много. Но поставлю всё-таки на победу мадридцев со счётом 3:2.



Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник «Реала Сосьедад»:

— Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счётом. Они лучше сейчас выглядят.



Александр Кержаков, бывший нападающий «Севильи»:

— Для меня результат не самое главное, хочется большого количества забитых мячей. Но болеть буду за Месси и «Барселону».

2. «Барселона» — чемпион?

Мостовой:

— Отрыв от второго места шесть очков, а от «Реала» все десять. В Испании всегда смотрят только на отрывы этих двух команд. Обе команды в любой момент могут друг друга догнать. Отставание у мадридцев большое, но всё равно все боятся, потому что команда Зидана в любой момент может догнать «Барселону».



Черышев:

— Очень много было чемпионатов, где к новогодним каникулам разрыв был порядка восьми-десяти очков, и одна из команд всегда к концу сезона сокращала это отставание. Это небольшой разрыв, и «Реал» сократит его. Не согласен, что «Барселона» уже чемпион. В Испании всё непредсказуемо, нужно ждать до последних туров.

Радимов:

— Можно ли назвать «Барселону» чемпионом? Я так не думаю. Это не та «Барса», которая была при Хави, Иньесте, Неймаре. Ей придётся сложнее, да и сам чемпионат Испании всегда непредсказуем.



Галямин:

— Всё будет зависеть от завтрашнего матча как раз. Если «Барселона» сумеет победить, то чемпионство от них уже не уйдёт. Поэтому «Реалу» надо завтра побеждать.



Хохлов:

— Отыгрывались и куда более весомые расстояния. Завтра определяющий матч. Если мадридцы выиграют, то поймают эмоциональный подъём. В случае поражения потеряют всякие шансы.



Кержаков:

— Завтрашний матч даст ответ на вопрос чемпионства. Либо «Реал» останется в гонке, либо он окончательно отвалится.

Футбол Испания 2017/2018 Тур 17, 23.12.2017, 15:00 Реал 0 Барселона 3

3. Почему «Реал» пока буксует?

Мостовой:

— Я бы не сказал, что мадридцы буксуют. Как можно об этом говорить, если команда впервые в истории футбола выиграла Лигу чемпионов два раза подряд. Тут слово «буксует» вообще не подходит.



Черышев:

— У мадридцев сейчас идут перестановки, состав очень сильно обновляется. В команде стало намного больше молодых футболистов, которые пока никак не наберут обороты, соответствующие «Реалу» Мадрид.