«Реал» — «Барселона»: победитель известен заранее

Источник: Reuters

Класико в наши дни — самый верный способ испытать дежа-вю. Особенно для тех, кто пишет о нем из года в год, а правильнее выразиться — из сезона в сезон: осенью, весною, летом и зимою. Вот и сейчас невозможно избавиться от ощущения, что все уже было, и не раз; в других декорациях, но с теми же действующими лицами. В самом деле, не далее как в августе «Реал» и «Барса» бились за Суперкубок, еще месяцем ранее — в коммерческом турнире. Есть подозрение, что проведи ВЦИОМ опрос любителей футбола, выяснится, что в жизни многих из них класико случается чаще, чем секс (если не учитывать, конечно, оргазмов от побед любимой команды над нелюбимыми). Причем допускаю даже, что многие из этих многих счастливы и довольны жизнью. В том числе потому, что она переполнена класико. Им дежа-вю, пожалуй, не грозит.

Впрочем, и тем, у кого все в жизни сбалансированно и гармонично, нездоровые симптомы не мешают получать удовольствие от выдающегося футбола в исполнении выдающихся команд. В том бесценная прелесть класико: оно не приедается, сколько б его ни было. Сомневаюсь, чтобы какие-нибудь другие соперники смогли десятилетиями привлекать к себе такое внимание, встречайся они каждый квартал, а их очередной, бессчетный и вовсе не решающий матч закупил и показал бы посреди выходного дня российский Первый канал (еще и под рубрикой «Модный приговор», судя по выбору комментаторов). Других таких соперников на белом свете нет.

Источник: Спорт-Экспресс

По-хорошему, здесь уже пора завязывать с велеречивостью и переходить в практическую плоскость — оценивать составы, противостояния, шансы. Но честно вам скажу: жутко не хочется, причем давным-давно. Оттого-то и дежа-вю, что все уже высосано из пальцев, обмусолено и затерто до дыр десятки, а то и сотни раз. «Эта песня хороша, начинай сначала», — не про класико ли придумано? Разумеется, без турнирной конъюнктуры даже оно бессмысленно и не может существовать; конкретные цели и задачи определяют, вдохновляют, стимулируют, подстегивают, заставляют.

В условном позавчера «Реал» шел впереди и провоцировал «Барсу» догонять; в условном вчера они стояли лицом к лицу, а между ними Кубок; сегодня, уже безусловно, далеко умчалась «Барселона», и у Мадрида это едва ли не последний шанс увязаться за ней, не отстать. Но сколько раз бывало, что у одного из двоих нет вообще никакого шанса, а то и полушанса — становилось ли от этого класико проходной, скучной календарной игрой?

Нет, класико всегда грандиозно, даже если в воздухе нестерпимо пахнет разгромом.

Источник: Спорт-Экспресс

Футбол Испания 2017/2018 Тур 17, 23.12.2017, 15:00 Реал 0 Барселона 3

Я доподлинно не знаю и даже не догадываюсь, за счет чего «Реал» и «Барселона» способны обыграть друг друга. Мадридцы всю осень пробуксовывали, Роналду чаще забивал в международных встречах, чем в чемпионате Испании, но это вряд ли означает, что каталонские ворота всенепременно останутся сухими: здесь, в класико, совершенно иные расклады и реестры; оно — турнир в турнире, государство в государстве, у него свои законы, традиции, обряды. Точно так же «Барса» с по-прежнему шикарным Месси с одинаковым успехом может навалять «Реалу» полную авоську, сгрызть сушку и отхватить по ушам. И для каждого из этих вариантов развития событий найдутся логичные, вдумчивые и резонные обоснования.