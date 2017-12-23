«Реал» — «Барселона»: победитель известен заранее
Предсказать лауреата предстоящего класико, как всегда, не сложно.
Предсказать лауреата предстоящего класико, как всегда, не сложно.
Класико в наши дни — самый верный способ испытать
Впрочем, и тем, у кого все в жизни сбалансированно и гармонично, нездоровые симптомы не мешают получать удовольствие от выдающегося футбола в исполнении выдающихся команд. В том бесценная прелесть класико: оно не приедается, сколько б его ни было. Сомневаюсь, чтобы
В условном позавчера «Реал» шел впереди и провоцировал «Барсу» догонять; в условном вчера они стояли лицом к лицу, а между ними Кубок; сегодня, уже безусловно, далеко умчалась «Барселона», и у Мадрида это едва ли не последний шанс увязаться за ней, не отстать. Но сколько раз бывало, что у одного из двоих нет вообще никакого шанса, а то и полушанса — становилось ли от этого класико проходной, скучной календарной игрой?
Нет, класико всегда грандиозно, даже если в воздухе нестерпимо пахнет разгромом.
Я доподлинно не знаю и даже не догадываюсь, за счет чего «Реал» и «Барселона» способны обыграть друг друга. Мадридцы всю осень пробуксовывали, Роналду чаще забивал в международных встречах, чем в чемпионате Испании, но это вряд ли означает, что каталонские ворота всенепременно останутся сухими: здесь, в класико, совершенно иные расклады и реестры; оно — турнир в турнире, государство в государстве, у него свои законы, традиции, обряды. Точно так же «Барса» с
И тем не менее, все мы с вами заранее, досрочно знаем победителя этого класико. Причем победителя абсолютного, непререкаемого. Как бы ни обернулось и чем бы ни закончилось, в выигрыше останется Футбол. Игры «Реала» и «Барселоны» — его неохватное богатство и бесконечное достояние.