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01:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» потерпел первое поражение в Примере в сезоне, уступив «Эспаньолу»

В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде встречался с «Эспаньолом». Матч состоялся на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Источник: AFP 2017

Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий «Эспаньола» Серхио Гарсия.

Это поражение стало для «матрасников» первым в сезоне в рамках Примеры. Кроме того, «Атлетико» проиграл первый выездной матч в чемпионате с декабря 2016 года, когда был крупно обыгран «Вильярреалом» (0:3).

В активе мадридского клуба осталось 36 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. «Эспаньол» (20 очков) поднялся на 14-ю строку.

Эспаньол 1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
22.12.2017, 23:30 Зрители: 19327 основной раунд: 17-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Диего Симеоне
Голы
88′ де ла Фуэнте Серхио Гарсия (Э. Гранеро) 9
Составы
90+3′ Пау Лопес 1
Аарон Кариколь 3
Оскар Дуарте 6
Сильва Давид Лопес 15
82′ Родригес Хави Лопес 16
Марио Эрмосо 22
Хави Фуэго 18
Херард Морено 7
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
86′ Серхи Дардер 25
Эстебан Гранеро 23
72′ Каррилью Леу Баптистан 11
Пабло Пьятти 19
13 Ян Облак
2 Диего Годин
3 Филипе Луис
15 Стефан Савич
16 Шиме Врсалько 89′
6 Коке 73′
8 Ньигес Сауль 51′
7 Антуан Гризманн
5 Томас Партей 63′
11 Анхель Корреа
14 Габриэль Фернандес Габи 85′ 83′
12 Аугусто Фернандес 90+4′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес 70′
21 Кевин Гамейро
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 22
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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