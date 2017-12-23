Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
«Атлетико» потерпел первое поражение в Примере в сезоне, уступив «Эспаньолу»
В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде встречался с «Эспаньолом». Матч состоялся на стадионе «РКДЭ —
В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде встречался с «Эспаньолом». Матч состоялся на стадионе «РКДЭ —
Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий «Эспаньола» Серхио Гарсия.
Это поражение стало для «матрасников» первым в сезоне в рамках Примеры. Кроме того, «Атлетико» проиграл первый выездной матч в чемпионате с декабря 2016 года, когда был крупно обыгран «Вильярреалом» (0:3).
В активе мадридского клуба осталось 36 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. «Эспаньол» (20 очков) поднялся на 14-ю строку.
|Санчес Флорес Кике
|Диего Симеоне
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)