«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

В составе «Ливерпуля» мячи забили Коутиньо (26-я минута), Мохамед Салах (52) и Роберто Фирмино (71). У «Арсенала» отличились Алексис Санчес (53), Гранит Джака (56) и Месут Озил (58).
«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии уже 10 встреч подряд. Последнее поражение в премьер-лиге команда Юргена Клоппа потерпела 22 октября в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (1:4).
В турнирной таблице «Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место, «Арсенал» идет на пятой строчке, имея в активе 34 очка после 19 игр. В следующем туре «Ливерпуль» 26 декабря дома сыграет против «Суонси», «Арсенал» 28-го числа на выезде встретится с клубом «Кристал Пэлас».