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01:06 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ТАСС, 23 декабря. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне завершилась со счетом 3:3.

Источник: AFP 2017

В составе «Ливерпуля» мячи забили Коутиньо (26-я минута), Мохамед Салах (52) и Роберто Фирмино (71). У «Арсенала» отличились Алексис Санчес (53), Гранит Джака (56) и Месут Озил (58).

«Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии уже 10 встреч подряд. Последнее поражение в премьер-лиге команда Юргена Клоппа потерпела 22 октября в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (1:4).

В турнирной таблице «Ливерпуль» с 35 очками занимает четвертое место, «Арсенал» идет на пятой строчке, имея в активе 34 очка после 19 игр. В следующем туре «Ливерпуль» 26 декабря дома сыграет против «Суонси», «Арсенал» 28-го числа на выезде встретится с клубом «Кристал Пэлас».

Арсенал 3:3
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
22.12.2017, 22:45 Зрители: 59409 основной раунд: 19-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Юрген Клопп
Голы
53′ Алексис Санчес (Э. Бельерин) 7
56′ Гранит Джака (А. Ивоби) 29
58′ Месут Езил (А. Ляказетт) 11
10 Филиппе Коутинью 26′
11 Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 52′
9 Роберту Фирмину (Эмре Джан) 71′
Составы
Петр Чех 33
Эктор Бельерин 24
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
Лоран Косьельни 6
Месут Езил 11
Александр Ляказетт 9
Джек Уилшир 10
Гранит Джака 29
45′ Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
58′ 78′ Алекс Ивоби 17
Дэнни Уэлбек 23
89′ Алексис Санчес 7
Тео Уолкотт 14
22 Симон Миньоле
12 Джо Гомез
26 Эндрю Робертсон
6 Деян Ловрен
17 Рагнар Клаван
23 Эмре Джан
11 Мохамед Салах
9 Роберту Фирмину
14 Джордан Хендерсон 13′
7 Джеймс Милнер
10 Филиппе Коутинью 84′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
19 Садио Мане 80′
5 Джорджиньо Вайналдум
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 9
7 Угловые 8
9 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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